La Guardia Civil tuvo que evacuar en la noche de este martes 3 de febrero a una familia de Alcalá de los Gazules que había quedado aislada en su casa de campo con las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo. En total, se realizaron en la provincia más de 2.000 desalojos preventivos, la mayoría de ellos en las zonas rurales e inundables de Jerez pero también una buena parte en en la zona del Campo de Gibraltar y también en la Sierra, la parte de la provincia que está sufriendo los efectos más críticos del nuevo frente.