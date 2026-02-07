Evacuado de Grazalema un hombre de 75 años que vivía en una casa aislada

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) evacuó la pasada noche a un hombre de 75 años que vivía en una casa aislada en Grazalema, debido al riesgo por los efectos del temporal.

El Ayuntamiento de Grazalema, que fue desalojado al completo el pasado jueves ante los peligros por el colapso de su acuífero, ha puesto en marcha un sistema de entradas "puntuales, muy restringidas y de corta duración" para que los vecinos puedan recoger y atender a sus animales y documentación, medicamentos, dispositivos médico.

La mayoría de los 1.500 vecinos de Grazalema están en Ronda (Málaga) desde el pasado jueves, cuando los expertos geólogos recomendaron tomar esa medida ante el peligro de hundimientos por el colapso del acuífero que hay en su subsuelo.

Las previsiones son que permanezcan una semana fuera de sus casas.

Mientras, diez expertos en hidrología del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), siguen sobre el terreno la situación del acuífero.