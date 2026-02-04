Especial atención en El Puerto a la situación del río Guadalete su paso por la ciudad
El río permanece con nivel alto pero estable
Alerta en Cádiz por las lluvias de la borrasca Leonardo, en directo
La noche y el inicio de la mañana ha estado marcado por la tranquilidad en El Puerto, sin incidencias destacables según la primera valoración del Ayuntamiento. Las autoridades están prestando una especial atención al estado del río Guadalete a su paso por la ciudad, que mantiene un nivel alto pero estable, conservando aún margen de crecida. Aun así, se mantiene bajo supervisión técnica. El aviso naranja por lluvias permanecerá activo hasta las 16:00 horas.