Borrasca Leonardo
Mapa de zonas inundables en Cádiz

Especial atención en El Puerto a la situación del río Guadalete su paso por la ciudad

El río permanece con nivel alto pero estable

Alerta en Cádiz por las lluvias de la borrasca Leonardo, en directo

Especial atención en El Puerto a la situación del río Guadalete su paso por la ciudad / M. G.

04 de febrero 2026 - 11:56

La noche y el inicio de la mañana ha estado marcado por la tranquilidad en El Puerto, sin incidencias destacables según la primera valoración del Ayuntamiento. Las autoridades están prestando una especial atención al estado del río Guadalete a su paso por la ciudad, que mantiene un nivel alto pero estable, conservando aún margen de crecida. Aun así, se mantiene bajo supervisión técnica. El aviso naranja por lluvias permanecerá activo hasta las 16:00 horas.

