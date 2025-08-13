Con aplausos. Así es como han despedido los bañistas que disfrutan de unos días de descanso en la playa de Zahara de los Atunes la retirada de algunos de las avionetas que han participado estos días en las labores de estabilización del incendio de Tarifa. El comportamiento ejemplar de los afectados por el fuego ha sido reconocido varias veces por las autoridades, y ahora ellos devuelven la gratitud a los que han estado luchando mano a mano contra las llamas. El vídeo lo ha publicado el presidente de la Junta Juanma Moreno en su perfil en X, indicando que "vaya el aplauso de Andalucía para bomberos forestales, FCSE y todos los efectivos que, como en nuestra tierra, se están jugando la vida en toda España".