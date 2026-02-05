El centro de mayores Lago de Arcos tuvo que ser desalojado la pasada madrugada por la crecida del río Guadalete a su paso por Arcos. El trasvase de agua desde el embalse de Bornos a Arcos ha provocado esta crecida. Los ancianos serán realojados en el Edificio Emprendedores de Arcos y otros 27 han sido trasladados a una residencia de El Puerto de Santa María.