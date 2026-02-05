Última hora
La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo

Desalojan a los anciandos del geriátrico Lago de Arcos por inundaciones

Este centro de mayores tuvo que ser evacuado en la noche de ayer por las inundaciones en Arcos

05 de febrero 2026 - 10:39

El centro de mayores Lago de Arcos tuvo que ser desalojado la pasada madrugada por la crecida del río Guadalete a su paso por Arcos. El trasvase de agua desde el embalse de Bornos a Arcos ha provocado esta crecida. Los ancianos serán realojados en el Edificio Emprendedores de Arcos y otros 27 han sido trasladados a una residencia de El Puerto de Santa María.

