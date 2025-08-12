El chef José Andrés reparte bocadillos a los desalojados en el incendio de Tarifa con su ONG World Central Kitchen

El incendio en Tarifa, en directo

Redacción Cádiz

12 de agosto 2025 - 12:13

El chef José Andrés está viviendo de cerca todo lo que está ocurriendo en Tarifa con este nuevo incendio cerca de Atlanterra. Precisamente, el famoso cocinero tiene una casa en Zahara de los Atunes donde disfruta de las playas y la gastronomía de Cádiz. El asturiano está colaborando con el dispositivo de emergencias de la zona repartiendo bocadillos y botellas de agua a las personas que tuvieron que ser evacuadas de hoteles y urbanizaciones el lunes. Lo hace a través de su ONG World Central Kitchen, que ayuda en todo tipo de catástrofes internacionales.

