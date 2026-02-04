Las intensas lluvias que se registran este miércoles en Grazalema, y que suceden al mes de enero más lluvioso desde principios del siglo XX en la localidad, ha hecho que se acumule tanta agua en el subsuelo que está brotando por los suelos y paredes de algunas casas e incluso por los orificios de los enchufes. Esto, según fuentes municipales, no se veía en Grazalema, conocida por ser la localidad en la que más llueve de España, desde hace más de 60 años, según fuentes municipales.