Vicente Boluda: "Sin barco no hay globalización ni industria ni exportación"

Vicente Boluda Fos, presidente ejecutivo de Boluda Corporación Marítima, ha sido el encargado de poner el cierre a la II Maritime Blue Grotwh que durante tres días ha llenado de actividades entorno a la economía azul y el sector marítimo el Palacio de Congresos de la capital gaditana.

"Cádiz, esta tierra de marinos, de astilleros y de puertos, simboliza perfectamente lo que representa la economía azul, tradición y modernidad, raíces y futuro", ha concluido el también presidente de Anave (Asociación de Navieros españoles) que ha dejado en su discurso varios temas que resumen los puntos clave que se han debatido durante estos días en el congreso: sostenibilidad, marco normativo, tecnología y viabilidad económica, o como se ha sintetizado en una mesa de diálogo anterior, alcanzar la competitividad sostenible.

El futuro del sector es una preocupación que ha flotado durante buena parte de las ponencias. Boluda se ha referido a las nuevas generaciones como los que tendrán que "liderar la transición hacia un transporte marítimo más eficiente, más digital y más sostenible".

"La OCDE prevé que de aquí a 2030 la economía azul crecerá un 20% más rápido que la economía mundial. Y se estima que si se aprovecha el océano de forma sostenible, podría generar más de 15 billones de dólares, el equivalente a un 15% del PIB global", según los datos que ha arrojado el presidente de Boluda en su alocución.

Entre los desafíos ha enumerado las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, la escalada de los costes energéticos, los nuevos aranceles, la fragmentación normativa y la falta de consenso en la OMI (Organización Marítima Internacional), un contexto incierto a los que las empresas marítimas se han adaptado con rapidez sin perder de vista la estabilidad que exige la inversión a largo plazo.

Para Vicente Boluda "la economía azul no puede entenderse sin el transporte marítimo. El 90% del comercio mundial se mueve por mar, con una eficacia y una eficiencia que nadie discute y un coste energético muy bajo. Sin barco no hay globalización, no hay industria ni hay exportación".

El transporte marítimo es, por tanto, "un activo fundamental para la seguridad energética, alimentaria y de la cadena de suministro de cualquier país". Boluda ha destacado además que el sector está altamente regulado y es "uno de los más comprometidos con el medio ambiente y la innovación tecnológica".

La descarbonización de la flota a través de los combustibles limpios ha sido una de las referencias durante el congreso. Una transición que "solo será un éxito si es una transición justa, coherente y verdaderamente global", ha insistido el presidente de Anave.

En cuanto al marco regulatorio, Vicente Boluda ha calificado de mala noticia la decisión de aplazar el acuerdo sobre el marco de emisiones cero de la Organización Marítima Internacional, porque debilita su liderazgo. Teme además los riesgos de deslocalización y pérdida de competitividad que pueden suponer los costes de situarse en la vanguardia hacia la neutralidad climática.

Solicita, tal y como hizo antes la directora de Anave, Elena Seco, que los ingresos del régimen de comercio de emisiones reviertan en el sector para afrontar los retos de la transición con la renovación de la flota, la digitalización y la apuesta por los combustibles limpios.

Boluda ha ahondado un paso al transmitir que el equilibrio del sistema logístico europeo está en peligro si estos combustibles no son asequibles a precios razonables y por el distinto grado de exigencia entre modos de transporte, para lo que haría falta un acuerdo global en la OMI que "garantice reglas justas y eficaces para todos".

La digitalización y la falta de relevo generacional son otros de los temas mencionados por Boluda en su cierre del congreso, ante la "escasez de marinos europeos". Llama también a la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros de investigación para hacer frente a estos desafíos, "porque el mar ha sido siempre un punto de encuentro y el futuro de la economía azul dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos con confianza y con visión a largo plazo".