Las ventas de coches descienden en 2019 tras seis años de crecimiento

Tras seis años cerrando cada ejercicio anual con un incremento de matriculaciones de turismos y todoterrenos, Cádiz terminó 2019 con un descenso de un 11,9% respecto al año anterior. Fueron matriculados 16.886 vehículos frente a los 19.171 de 2018. Fabricantes y vendedores veían al inicio de 2019 un panorama “preocupante” y pronosticaban año “teñido de incertidumbre”. El cambio a un balance anual negativo no les ha cogido de sorpresa.

“Damos por bueno el año, teniendo en cuenta que las matriculaciones se han visto muy impactadas todavía por el ruido en torno al diésel, lo que ha afectado particularmente al mercado de particulares”, señala Raúl Morales, director de comunicación de la asociación de concesionarios Faconauto.

Las cifras de matriculaciones corresponden, efectivamente, al canal particular, que es el que muestra verdaderamente las ventas que hacen los concesionarios y el auténtico estado del mercado del automóvil. Los datos proporcionados por la asociación de fabricantes de automóviles Anfac indican que Cádiz y Huelva son las provincias andaluzas en las que menos han descendido las matriculaciones de turismos y todoterrenos en 2019. Huelva, con un descenso de un 11,5%, encabeza la relación de menos a más, que cierra Córdoba con un -19,6%.

El balance negativo en el ejercicio anual es para la provincia de Cádiz una novedad desde 2013. Ese año terminó con un incremento de un 5,8% en las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el canal particular respecto al año anterior. El año siguiente, 2014, cerró con un aumento muy superior: un 22,6%. Ese muy buen resultado se mantuvo en 2015, cuando las matriculaciones registraron un incremento de un 22,4%.

En 2016 continuó la buena racha y las matriculaciones crecieron un 14,4%. La tendencia se mantuvo al año siguiente, 2017, que marcó un aumento de un 13,3%. Pero en 2018 asomó la crisis: el balance anual registró una subida de un 5,7% en las matriculaciones pero ya en septiembre hubo un descenso en las cifras de ese mes en relación con septiembre de 2017: un 15,38%. Octubre de 2018 se salvó de la cifra negativa con un tímido incremento de un 0,77%. Y noviembre vino luego a certificar que acechaban nubarrones para el sector: ese mes hubo un descenso de un 14% en las matriculaciones respecto a noviembre de 2017.

Tras ese final de año positivo en el balance conjunto de los doce meses pero con síntomas evidentes de un cambio de tendencia, las primeras cifras sobre 2019 llegaron al terminar enero y no fueron nada buenas. La provincia de Cádiz registró ese primer mes del año un descenso de un 12,96% en las matriculaciones respecto a enero de 2018. Era un dato muy preocupante, ya que los meses de enero de los cinco años anteriores habían anotado justo lo contrario: las matriculaciones subieron en enero de 2014 un 6% y en ese mes de 2018, un 24,7%.

Las cosas no mejoraron al avanzar el año. El cierre negativo del primer trimestre anotó un 9,44% de descenso en las matriculaciones y confirmó que el sector se enfrentaba a una tendencia a la baja. Para rematar, abril dejó una bajada de un 22,45% que certificaba la prolongada y pronunciada caída del canal de particulares. “Las familias no están adquiriendo coches nuevos y no parece que este dato vaya a mejorar ostensiblemente”, Noemi Navas, directora de comunicación de Anfac. “Va a ser muy difícil levantar estos datos si no se ponen en marcha planes de estímulo que den seguridad y confianza a los clientes”, aventuró.

Los planes no llegaron y las matriculaciones crecieron en septiembre un 3,39% en relación con el mismo mes de 2018, pero era un espejismo porque septiembre del año anterior había sufrido una excepcional bajada por el efecto WLTP. Octubre trajo un descenso del 10,8% y noviembre, de un 7,13%.

“Tenemos que ser capaces de revertir esta situación, dando mensajes de certidumbre a los clientes”, señala Noemi Navas. “Desde Anfac, estimamos que en 2020 se registrarán cifras similares en ventas a las de 2019, con unos primeros meses más débiles y un segundo semestre más positivo”, anota.

Raúl Morales, director de comunicación de la asociación de concesionarios Faconauto augura “mucha incertidumbre” en 2020. Eso hará que “las ventas caigan de nuevo, alrededor del 3%”, apunta.