Los vecinos de Grazalema podrían empezar a volver a sus casas a partir de mañana

El desalojo de los vecinos de Grazalema empieza a llegar a su fin después de diez días muy complicados. Si todo va según lo previsto y los técnicos que este domingo inspeccionan la zona así lo autorizan, las 1.600 personas que el pasado 5 de febrero tuvieron que abandonar sus casas e irse a Ronda -donde fueron acogidos-, podrán volver a partir de este lunes, diez días después de tener que evacuados por las intensas lluvias que en cuestión de 24 horas dejaron cerca de 600 litros por metro cuadrado, sobre un acuífero ya saturado cuya agua empezó a salir por las paredes, baldosas y enchufes. Hay que aclarar, eso sí, que no todos volverán a la vez.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien este domingo ha visitado el pabellón deportivo El Fuerte, donde desde hace más de una semana más de medio millar de estos desalojados hacen vida (aunque hay que recordar que para dormir pudieron alojarse en hoteles y apartamentos de la Ciudad del Tajo). La vuelta a Grazalema de los casi 1.600 vecinos desalojados se hará, no obstante, de forma "progresiva" y por zonas, siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos, según ha precisado el presidente andaluz.

El presidente de la Junta habló con los vecinos en compañía del alcalde de Grazalema y el consejero Antonio Sanz. / Javier Flores

Moreno ha dicho a los vecinos que "se va a ir por fases" y que "esta tarde se va a determinar, a partir de los propios geólogos, qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras". Según ha explicado, los expertos del CSIC están "midiendo el nivel de peligrosidad que podría tener el municipio en cuanto a hundimientos, a corrimientos de tierra, en definitiva, a cualquier circunstancia que pueda ocasionar un peligro para las familias" y, en función de lo que digan, "a partir de esta tarde estaríamos en disposición de empezar a dar información que nos permita que algunos de los vecinos de Grazalema puedan regresar".

Por tanto, el presidente de la Junta ha insistido a los vecinos en que la decisión no se tomará sobre el conjunto de la localidad gaditana, "porque se siguen haciendo estudios y todos estamos de acuerdo en que tiene que primar la seguridad y la prevención". "Va a ir por zonas, porque no todo el municipio va a ser posible a día de hoy", ha reiterado, considerando que "esto nos abre una luz de esperanza a que podamos ir terminando con esta situación". "Ya es una buena noticia el hecho de que pudiéramos tomar esas decisiones a partir de esta tarde, que permitiesen la vuelta de algunos vecinos a zonas que se pueden considerar seguras", ha afirmado.

También ha subrayado Moreno que "esto no es una decisión política" que tomen el Ayuntamiento de Grazalema y la Junta de Andalucía, sino que es "una decisión que toman ambas administraciones, pero siempre asentada en los informes de los especialistas". Asimismo, también podrán comenzar a regresar a Benaoján la veintena de personas que, por circunstancias similares, también tuvieron que ser evacuados días después.