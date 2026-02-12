Ubrique mantiene el nivel 1 de emergencia e intenta desviar el caudal del río a una nueva canalización

El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado en la mañana de este jueves una Junta Local de Seguridad tras la que ha reiterado que se mantiene el nivel 1 de Emergencia, dado que el pueblo está en aviso naranja por lluvias. Además, ha señalado que se intenta desviar el caudal de Ubrique Alto a una nueva canalización.

Según ha explicado el Ayuntamiento en sus cuentas oficiales de redes, operarios de Aguas de Ubrique van a empezar a intentar desviar el caudal de Ubrique Alto hacia la nueva canalización como medida extraordinaria de emergencia para aliviar la entrada de agua a las viviendas.

Por otra parte, el Consistorio ha anunciado que en la tarde de este jueves 20 personas podrán ir regresando a sus casas en la zona de Lavadero, por lo que quedan 32 vecinos desalojadas, principalmente de la Residencia El Curtido.

Asimismo, el viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada, y el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, han mantenido una reunión este jueves con todos los directores de los centros educativos de Ubrique, a los que han agradecido el gran ejemplo de solidaridad de la comunidad educativa, de la sociedad ubriqueña y del propio Ayuntamiento. Las autoridades también han realizado una visita a distintos centros educativos de la localidad para valorar las actuaciones que hay que realizar después del temporal.

Finalmente, el Consistorio ubriqueño ha subrayado que técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están nuevamente realizando estudios del terreno en el pueblo.