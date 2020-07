Dos turistas guardan cuarentena en Conil tras dar positivo por coronavirus en su comunidad

El alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, ha anunciado dos nuevos positivos por coronavirus en la localidad, con una importante particularidad. Y es que los afectados son dos turistas que se encuentran de vacaciones en el municipio y que se hicieron la prueba antes de viajar a tierras gaditanas. Según el primer edil conileño, los visitantes "llevan pocos días aquí" y se encuentran "confinados en sus respectivas viviendas, totalmente independientes, en compañía de las personas que viajaron con ellos, que también se encuentran aislados", tras recibir una llamada del servicio sanitario de su comunidad para comunicarles el positivo por Covid-19.

Bermúdez subraya que "el contagio no ha tenido lugar aquí" y explica que, tras conocer el caso, se han activado todos los protocolos para evitar nuevos casos relacionados. También se han realizado test a todas las personas convivientes con los dos contagiados y este miércoles se conocerán los resultados.

El alcalde pide que "no tratemos de buscar culpables en las personas que nos visitan, ya que la realidad es que nos va a pasar más veces, y no solo por la gente que venga a visitarnos. Nosotros también visitamos otras localidades, otros espacios, otras familias, por ocio, por trabajo, por compras, por vacaciones, etc. No tenemos capacidad de restringir la movilidad de las personas, empezando por la nuestra. Así que, aunque por supuesto que debemos tomar todas las medidas necesarias, y estas siempre irán dirigidas a permitir la movilidad en entornos lo más seguros posibles, pero de nada servirán, si nosotros, a nivel individual, no cumplimos".

"No nos va a contagiar que otro no cumpla si nosotros, y nuestro entorno más cercano, cumplimos. No vamos a poder controlar que todas y cada una de las personas que viven en Conil o nos visitan cumplan con las medidas cada minuto de su vida o saber si están o no contagiadas a cada instante. Pero sí podemos poner todas las medidas que estén en nuestra mano, como ciudadanos, para protegernos y proteger a los que conviven con nosotros. No nos cansaremos de repetirlo, es la única manera. Que otro incumpla sin más no nos contagiará si yo no me expongo, y ya conocemos de sobra las formas de no exponernos. Las autoridades y Administraciones deberemos trabajar de forma constante para minimizar los riesgos… pero de nada servirán si no asumimos que nuestro principal muro frente a la enfermedad somos nosotros mismos", remarca.

La prevención individual es "la única diferencia entre tener casos aislados o brotes, incluso contagios masivos. Todo brote ha procedido de actitudes irresponsables. En vuestras manos está parar al virus", finaliza el alcalde.