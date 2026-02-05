Suspendido todo el servicio ferroviario de Cádiz con el resto del país

El temporal Leonardo, que está afectando duramente a numerosas zonas de Cádiz, mantiene interrumpido todo el sistema ferroviario que conecta la provincia con el resto del país.

Aunque, según fuentes de Adif, no hay incidencias en el viario entre Cádiz y Sevilla, y de allí hasta Madrid o Barcelona, Renfe ha optado por extremar la precaución y mantener la suspensión de todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y Largo Recorrido, tanto desde la Bahía de Cádiz como desde la de Algeciras. Los trenes Alvia se veían ya afectados, tanto en la ruta con la capital como la que se mantiene a diario con Cataluña, por el cierre de la vía en la zona de Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario.

Esta es la situación ferroviaria en Cádiz y en el conjunto de Andalucía, según los datos aportados por Renfe.

Cercanías

Suspendida la circulación de todos los servicios de Cercanías de Sevilla (las cinco líneas), Cádiz (c1 y C1a) y C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga presta servicio con normalidad.

Media Distancia y Largo Recorrido

• Media Distancia Algeciras-Antequera AV suprimido durante todo el día de hoy, sin alternativa de transporte por carretera

• Suprimidos los primeros servicios de Media Distancia de las relaciones Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla

• Media Distancia Huelva-Jabugo suprimido. Se establece servicio alternativo de transporte por carretera.

• Media Distancia Granada-Almería suprimido. Se establece servicio alternativo de transporte por carretera.

• Media Distancia Jaén-Madrid. Suprimido entre Jaén y Vilches. Se establece servicio alternativo de transporte por carretera en este trayecto.

• Suprimidos los trenes de Proximidad de Córdoba entre C.U Rabanales y Córdoba J.A por la suspensión de la activad lectiva en la Universidad.

• Todos los servicios AVE Madrid- Málaga y Madrid-Sevilla. Sólo se garantiza el trayecto en sentido Madrid-Córdoba

• Intercity Almería-Madrid

• Alvia Almería-Granada-Madrid

• Alvia Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera

• Alvia Cádiz-Madrid

• Alvia Cádiz-Barcelona suprimido en el trayecto Cádiz-Linares.

Según los datos aportados desde Adif, en la mañana de hoy estas eran las incidencias en la red ferroviaria en la que estaban trabajando los equipos de mantenimiento de la empresa pública:

Un desprendimiento de tierras sobre la vía provocado por las lluvias entre Valdelamusa y Jabugo, en la línea Zafra-Huelva, desde las 4:20 h de ayer.

La acumulación de agua sobre la vía en el tramo Iznalloz-Deifontes, de la línea Granada-Moreda, desde las 16:30 h de ayer.

La acumulación de agua sobre la vía en la estación de Villa del Río, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, desde las 18:30 de ayer.

La acumulación de agua sobre la vía en la estación de Andújar, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, desde las 19:44 de ayer.

La acumulación de agua sobre la vía en la línea Jaén-Espeluy, desde las 20:25 de ayer.

Un desprendimiento de tierras sobre la vía provocado por las lluvias entre Linares-Baeza, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, desde las 22:05 de ayer.

En Alta Velocidad, además del corte del tráfico entre Córdoba y Villanueva de Córdoba por los trabajos de reparación en Adamuz, actualmente se registran las siguientes incidencias, sobre las que se está trabajando también: