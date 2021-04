El ‘susanismo’ cierra filas con la presidenta de Diputación

Como cabía esperar, Manuel Jiménez Barrios, presidente del PSOE provincial y referente de los susanistas en tierras gaditanas, no dudó este martes en realizar un quite muy torero a su secretaria general, Irene García, a cuenta del incremento presupuestario que para Diputación ha supuesto en estos seis últimos años su batallón de asesores. Al preguntarle por su valoración sobre un asunto que ha despertado un gran resquemor, no sólo en la oposición sino en la población en general, el dirigente chiclanero aseveró que “Irene viene haciendo un buen trabajo por la provincia y así se lo reconocen los alcaldes y alcaldesas, sean del color político que sean. Pongo de ejemplo la foto de la unidad tomada en marzo en la Plaza de España, que atestigua lo que estoy diciendo”.

En su defensa a ultranza para cerrar filas en torno a la figura de la presidenta de la Corporación, llegó a decir que García “se ha convertido en esta crisis en la mejor aliada de todos los ayuntamientos ante el abandono de la Junta de Andalucía en un momento tan complicado”.

Y sobre el número de asesores de García quiso ser más expeditivo, si cabe: “Que yo sepa, el número de asesores fue aprobado sin ningún voto en contra en el pleno de organización y funcionamiento que pone en marcha cada nuevo periodo de la Corporación. La ley de base estableció un número de asesores para cada administración en función del número de habitantes, y la Diputación ni tan siquiera ha llegado a ese límite”, aseguró.

Por último, cuestionado sobre su opinión ante el hecho de que la mitad de estos asesores que cobran de Diputación no pisen su lugar de trabajo, dijo que “estoy seguro que todos los asesores cumplen con el cometido que se les ha asignado. No creo que haya nada ilegal. Está avalado por sus ayuntamientos, con lo cual creo que está todo dicho”.