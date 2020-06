El subdelegado del Gobierno pide no relajar las medidas porque “el virus sigue ahí”

La provincia de Cádiz entra hoy en la fase 3. Pese a seguir avanzando en busca de esa nueva normalidad tan anhelada, José Pacheco, subdelegado del Gobierno, recordó este domingo que hay que mantener la prudencia porque al virus no se le ha vencido, sigue estándo ahí, agazapado, esperando una relajación para volver a golpear. En un comunicado de prensa Pacheco destacó la necesidad de mantener las medidas de seguridad, más si cabe ahora que se van a permitir el movimiento entre provincias de la comunidad.

Para empezar Pacheco comentó algunas medidas de esta nueva fase 3 que va a suponer, entre otras cosas, “la flexibilización de las medidas como la franja horaria o bien de las personas que pueden estar juntas. También el número de actividades permitidas. Otra novedad es que avanzamos en la cogobernanza de las comunidades autónomas que aumentan su capacidad en la toma de decisiones”, indicó.

Igualmente manifestó que se ha llegado hasta aquí “gracias por un lado a los profesionales sanitarios que se han dejado la piel y por otro, a los trabajadores de la administración pública que han estado trabajando para que se garantizaran todos los procedimientos administrativos sobre todo los subsidios o prestaciones”.

También quiso Pacheco agradecer el comportamiento de los ciudadanos de la provincia gaditana. “Gracias a la sociedad en general, todos los esfuerzos que han hecho los empresarios, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y también las grandes y el esfuerzo personal de la gente que ha sido responsable y se ha confinado. Gracias a todas esas personas que han sido responsables que han estado en casa y cumplido con todas las medidas”.

En cuanto al inicio de esta fase 3 recalcó la necesidad de no relejar las medidas de seguridad. “Es necesario que hagamos un llamamiento primero a recordar seguimos conviviendo con el virus. El virus no ha desaparecido, sigue ahí. Pero además hay un aumento de la movilidad y eso quiere decir un aumento de las responsabilidad. Tenemos que seguir siendo responsables. Si en la fse 2 hacía un llamamiento a los jóvenes que se desplazaban por las ciudades y quedaban en las plazoletas, parques... a que tuvieran muy presentes las medidas de seguridad, me gustaría en este caso hacer un llamamiento especial a los locales de ocio y esparcimiento”.

Por último indició que “ahora mismo en la fase 2 estamos viendo como la gente podía empezar a tender a relajarse y sobre todo en espacios de ocio y en las propias playas. Quiero hacer un llamamiento y recordar que el virus sigue ahí y sobre todo además si ahora en fase 3 se podrán realizar los desplazamientos entre provincias porque eso quiere decir que en las provincias costeras habrá mas afluencia de personas. Para seguir avanzando hacia esa nueva normalidad es necesario no solo no bajar la guardia sino mantener de manera responsable todas las medidas de seguridad, sobre todo el mantener la distancia interpersonal y el uso de las mascarillas”.