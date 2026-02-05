La situación se agrava en Ubrique: llega la UME y se producen nuevos desalojos ante riesgos de inundaciones y desprendimientos

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya está en Ubrique para ponerse manos a la obra frente a unas incidencias a las que no están acostumbrados ni el Ayuntamiento ni los vecinos. Durante las últimas horas, los efectos de la borrasca Leonardo se están agravando en el municipio y, más allá del riesgo que implica la subida del cauce del río, la voz de alarma también llega de una serie de socavones. Esta mañana se advertía uno cerca de la guardería La Esperanza y poco después se desprendía el terreno de la trasera de esta escuela infantil, provocando el desalojo preventivo de viviendas en este entorno. Un socavón que se sumaba al situado junto al transformador de la calle Lepanto y al que luego se añadiría otro en Manuel de Falla, que también derivaría en el desalojo de otras viviendas. A estas horas, la prioridad la marca el riesgo de derrumbamiento en el entorno de la guardería La Esperanza.

El Ayuuntamientro también ha hecho un llamamiento a los vecinos que residan en las cercanías de la peña sevillista y la calle San Pablo que suban a plantas más altas si residen en una baja o que, si es seguro, abandonen sus viviendas ante la subida del río.

Respecto a la crecida del río, este ya se está desbordando en zonas como Algarrobal, Azorín, San Francisco Javier y Lavadero, donde también se han desalojado varoas viviendas. Hay que recordar que Ubrique mantiene el nivel de emergencia 1 y que el Ayuntamiento ha solicitado a la población que guarde las medidas de protección y seguridad necesarias, recomendando prudencia y evitar desplazamientos innecesarios. Del mismo modo, permanece cortada la carretera entre Prado del Rey y Villamartín. De esta forma, para acudir al hospital de Villamartín se deberá utilizar la carretera de Arcos y las urgencias sanitarias podrán derivarse al hospital de Jerez.