Un desprendimiento en la trasera de la Escuela Infantil La Esperanza de Ubrique obliga a desalojar dos viviendas próximas al río

Poco antes del mediodía de este jueves el Ayuntamiento de Ubrique ha procedido al desalojo preventivo de dos viviendas situadas junto al río a la altura de Herrera Oria. El motivo ha sido un desprendimiento de terreno en la trasera de la Escuela Infantil La Esperanza. En contacto permenente con los vecinos, el Consistorio estudia en estos momentos desalojar en las próximas horas otros dos bloques de viviendas.

Durante la mañana de este jueves el gobierno local ya advirtió la aparición de una grieta de grandes dimensiones, que podría provocar el desprendimiento del terreno colindante y causar el bloqueo del puente en Herrera Oria.

De forma preventiva también se ha restringido el acceso para peatones y vehículos en Herrera Oria y se ha hecho un llamamiento para que los conductores retiren los vehículos estacionados en esta vía. Igualmente, se están retirando los cipreses que podrían afectar al deslizamiento del muro que borde el centro.