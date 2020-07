Los sindicatos se concentran en el Puerta del Mar para exigir estabilidad en el empleo del personal sanitario

Representantes de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO se han concentrado este martes ante las puertas del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que reconozca y dignifique la labor de todo el personal que ha hecho frente a la pandemia del Covid-19 en estos últimos meses y exigir un acuerdo de estabilidad y calidad en el empleo para todas las categorías.

Según ha indicado el sindicato CSIF en una nota de prensa, esta protesta, la primera de una serie de movilizaciones programadas para los próximos días, es la respuesta a la falta de sensibilidad de la Administración sanitaria, que sólo ha ofrecido "limosnas" en vez de garantizar y defender los derechos de todos los profesionales, sea cual sea su categoría profesional. CSIF considera insuficientes las propuestas planteadas por la Administración sanitaria para compensar a los profesionales por la crisis sanitaria, ya que no recogían las demandas del sindicato ni a nivel económico, ni en días de descanso.

"Las medidas de gratificación que el SAS ha puesto sobre la mesa son puntuales y no satisfacen las necesidades históricas de todo el personal", ha explicado el portavoz de CSIF en el hospital gaditano, Carlos Orihuela. Así, CSIF reclama a la Administración que implante la carrera profesional en todas las categorías, pues, hasta el momento, se olvida de 60.000 trabajadores en toda Andalucía, que quedan fuera de la medida del SAS para gratificar la experiencia y formación de todos los profesionales. Orihuela ha recordado que "entre nuestras reivindicaciones históricas está la promoción de la función administrativa y la equiparación salarial con otras comunidades, aún lejos con la propuesta realizada por el SAS, que una vez más discrimina a todas las categorías que no tienen posibilidad de hacer guardias, noches o festivos".

Para CSIF, es bienvenida cualquier mejora retributiva y de condiciones laborales que beneficie a profesionales de la sanidad andaluza. No obstante, la Administración sanitaria "no ha sido suficientemente sensible y no ha dado respuesta a lo que necesitan las profesionales y los profesionales del sistema sanitario público", ha apuntado Orihuela.

Mientras el SAS no cambie su postura, la siguiente cita en el calendario de movilizaciones está prevista para el próximo jueves, que en la provincia de Cádiz se llevará a cabo en el Hospital de Jerez. Habrá otras movilizaciones los días 21 y 23 de julio, para culminar con una gran movilización frente a los servicios centrales del SAS, en Sevilla, el día 28 de este mes. "Vamos a continuar con nuestras reivindicaciones hasta que la Administración sanitaria nos dé una respuesta favorable. No queremos limosnas, sino derechos", ha finalizado el delegado de CSIF en el Hospital.