La sexta ola no afloja la presión y suma otros 1.538 casos positivos

La provincia sumó este sábado otros 1.538 casos positivos en una sexta ola que sigue golpeando con fuerza en las estadísticas y la incidencia aunque no tanto en el porcentaje de la gravedad de los casos, las hospitalizaciones y los ingresos en las UCIs. Tanto es así que tras la última notificación de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía no hay que lamentar ningún nuevo fallecimiento y sólo dos ingresos en planta. Actualmente en los hospitales de la provincia hay 225 personas con covid, de las que 23 están en la UCI.

La situación en el Puerta del Mar, no obstante, comienza a ser preocupante, con 55 pacientes ingresados con covid confirmado repartidos de la siguiente manera: 14 pacientes ingresados positivos en el control A de la octava planta; 14 en el control B de la octava planta; 13 en el control C de la octava planta; 8 pacientes ingresados positivos en el control A de la sexta planta; y 6 en el control C de la novena planta, que se ha habilitado como zona Covid. Además hay 3 pacientes en investigación en el control D de la octava planta y otro en el control A de la sexta planta. Por último, hay 7 pacientes positivos en la UCI.

Por provincias: en Almería (129 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Córdoba (186 hospitalizaciones, de las que 35 en UCI), Granada (289 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Huelva (73 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (137 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Málaga (410 hospitalizaciones, de las que 54 en UCI) y Sevilla (395 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI).

En los datos generales, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, en la provincia se han infectado 155.298 personas, y 1.645 han perdido la vida.