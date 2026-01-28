Sanlúcar invierte 2,8 millones en dos nuevos camiones del servicio de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha presentado dos nuevos camiones de carga lateral que se incorporarán al servicio de recogida separada de residuos sólidos urbanos, gestionado por la UTE Sanlúcar Selectiva. Los vehículos formarán parte de la flota destinada a la implantación del nuevo modelo de gestión de residuos en el municipio.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones de la UTE situadas en el Camino Cañada del Amarguillo, junto al Punto Limpio de la ciudad. Al acto asistieron la alcaldesa, Carmen Álvarez, la delegada municipal de Medio Ambiente, Carmen Pozo, y representantes de la empresa adjudicataria del servicio.

Según informó el Consistorio, el Ayuntamiento ha formalizado para este servicio un contrato con una duración de cuatro años, prorrogables por un año más, y un importe total superior a los 2,8 millones de euros. El acuerdo contempla la recogida selectiva de residuos mediante contenedores específicos para orgánica, papel y cartón, envases ligeros y aceites vegetales domésticos, así como la recogida puerta a puerta de cartón comercial.

El contrato incluye además una campaña permanente de fomento del reciclaje y educación ambiental dirigida a la ciudadanía, la puesta en marcha de una página web informativa y un servicio de atención al ciudadano para la comunicación de incidencias. En cuanto a medios materiales, se prevé la instalación de un total de 800 nuevos contenedores y la incorporación, además de los dos camiones presentados, de tres vehículos eléctricos con cajas intercambiables para la recogida puerta a puerta, un furgón eléctrico para la recogida de aceites usados y una compactadora de biorresiduos. Asimismo, el servicio contempla la limpieza periódica de los contenedores.

El nuevo sistema de recogida comenzó a funcionar el pasado 1 de diciembre utilizando los contenedores actuales. A partir del mes de febrero está prevista la instalación de 400 nuevos contenedores de envases ligeros y de papel y cartón, mientras que los otros 400, de color marrón destinados a biorresiduos, se implantarán a partir de abril, comenzando por los denominados grandes generadores de este tipo de residuos.

El servicio cuenta con una plantilla aproximada de 15 trabajadores y contempla mejoras como el aumento de la frecuencia de recogida, el refuerzo del sistema puerta a puerta para comercios y el incremento de puntos de recogida en barrios y zonas de mayor afluencia. Según el Ayuntamiento, estas medidas permitirán reducir vertidos incontrolados, mejorar la imagen urbana y avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible.