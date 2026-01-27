La Policía interviene en el pleno de Sanlúcar a petición de la alcaldesa: "Por favor, Señor agente, desalojen al PSOE"

Tras varios episodios de discrepancias y reproches en el fraccionados Ayuntamiento de Sanlúcar, el punto más álgido se vivió en el pleno de este lunes donde la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez (IU), expulsó a todo el grupo municipal del PSOE. La Policía Local tuvo que intervenir para desalojar a los socialistas de la sala, que han anunciado la presentación de una denuncia en los juzgados contra Álvarez, por lo que considera una vulneración de los derechos fundamentales de sus concejales.

La situación se produjo tras una serie de preguntas formuladas por los ediles socialistas en el turno de ruegos y preguntas, relacionadas con distintos asuntos de gestión municipal. Entre ellos, el grupo de la oposición señala cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana, la gestión de emergencias durante el pasado fin de semana, la existencia de contratos de mantenimiento en edificios públicos y el papel de responsables municipales en estos asuntos.

Asimismo, los concejales socialistas indican que también plantearon preguntas dirigidas directamente a la alcaldesa en relación con una denuncia presentada por varios trabajadores municipales por un presunto caso de acoso laboral.

De acuerdo con la versión ofrecida por el PSOE, tras estas intervenciones la alcaldesa, en su condición de presidenta del pleno, ordenó el desalojo de todos los concejales del grupo socialista. El partido sostiene que esta decisión se adoptó sin que, previamente, se aplicaran los mecanismos reglamentarios de llamada al orden, motivo por el cual consideran que se produjo una vulneración de sus derechos como representantes públicos.

Sin embargo, en el vídeo de la sesión se observa a la alcaldesa sanluqueña llamar al orden al concejal del PSOE Pacote Pizarro hasta en dos ocasiones. Acto seguido, Álvarez reprime a los concejales socialistas diciendo: "si queréis iros ustedes con la Policía, que son a los que habéis pagado dos millones de euros en servicios extraordinarios", además de quejarse vehementemente de la actitud de los socialistas exclamando "ya está bien" en reiteradas ocasiones. Con el revuelo formado, cuando la regidora trataba de seguir su intervención, las quejas de los concejales del PSOE siguieron, lo que provocó que Álvarez ordenara la expulsión de todo el grupo. Tras el caso omiso de los concejales, Álvarez solicitó la intervención de la Policía Local: "Por favor, Señor agente, desalojen al Partido Socialista".

El grupo socialista afirma que los agentes de la Policía Local presentes en el pleno mostraron su sorpresa ante la orden de desalojo y solicitaron aclaraciones antes de proceder, reiterándose finalmente la instrucción de expulsar al grupo municipal socialista. Ante estos hechos, el PSOE de Sanlúcar asegura que ha decidido acudir a la vía judicial para que se esclarezca lo sucedido y se depuren posibles responsabilidades. Desde el grupo municipal insisten en que continuarán ejerciendo su labor de oposición y fiscalización del gobierno local.

Por su parte, desde Izquierda Unida se ha explicado que la expulsión se ha llevado a cabo tras los tres avisos o llamadas al orden preceptivos, cuando precisamente la alcaldesa estaba respondiendo a una pregunta del PP sobre la Policía Local. “El grupo municipal socialista llevan nueve plenos interrumpiendo el debate, sin respetar el turno de palabra del gobierno local, increpando a la alcaldesa y los delegados cuando damos explicaciones sobre la gestión municipal e increpando incluso a ciudadanos que asisten como público a las sesiones”, lamentó.

La alcaldesa pide al grupo socialista que “reconsidere su actitud y vuelva a la senda de la sensatez”. “Por respeto a la Corporación municipal y a la ciudadanía, el PSOE no puede seguir convirtiendo el pleno municipal en un circo. Que nos dejen gobernar”, asegura Carmen Álvarez.