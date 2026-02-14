Rota se queda sin 15 millones: Hacienda vuelve a tumbar su plan de desarrollo EDIL

Tras presentar las alegaciones pertinentes al quedar al margen de los fondos europeos EDIL, el Ministerio de Hacienda ha resuelto de forma definitiva la inadmisión de la estrategia presentada por el Ayuntamiento de Rota para optar a estas ayudas, perdiendo así una financiación estimada en 15 millones de euros. La decisión, adoptada por el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, mantiene el criterio técnico que ya motivó la exclusión provisional sin ni siquiera entrar a valorar el contenido de los proyectos incluidos en el plan.

La resolución cierra así el proceso administrativo y deja sin efecto una estrategia que contemplaba un amplio paquete de actuaciones urbanas, culturales, sociales y medioambientales para los próximos años.

Pese a ser una resolución definitiva y trascendente para el cómputo de proyectos que quedan en el tintero, y que deberán buscar otro tipo de financiación, el Ayuntamiento de Rota todavía no ha emitido ningún comunicado al respecto, tras asegurar el pasado mes de octubre mediante el alcalde, José Javier Ruiz Arana, que la primera denegación se debía a un error. El principal grupo de la oposición en Rota, el Partido Popular, reprocha que no se haya producido esta información de forma pública, e insta al gobierno municipal a estudiar la interposición de un recurso contencioso-administrativo si considera que la inadmisión responde a un error.

Los populares catalogan este fiasco como un “duro golpe” para el municipio roteño, recordando que se trata de inversiones de gran calado que difícilmente podrán ejecutarse con el presupuesto municipal ordinario, lo que podría situar a Rota en desventaja respecto a otras localidades del entorno que sí han obtenido financiación.

Según recoge expresamente el documento emitido por el Ministerio, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Rota fue inadmitido porque “no cumple el requisito del artículo 10 y anexo II de la Orden HAC/1072/2024”, normativa que regula esta convocatoria de ayudas.

El artículo 10 establece que el apoyo al desarrollo urbano sostenible debe articularse a través de Planes de Actuación Integrados enmarcados en una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Por otro lado, el Anexo II detalla el contenido mínimo que debe reunir la estrategia para ser considerada válida. Entre otros aspectos, exige la delimitación clara de la zona geográfica de actuación; un análisis de las necesidades de desarrollo y del potencial del área. Asimismo, establece requisitos procedimentales como la aprobación formal por el órgano competente y un marco temporal mínimo de cinco años.

La resolución no detalla públicamente qué apartado concreto no se habría cumplido en el proyecto presentado por el gobierno socialista, pero la referencia conjunta al artículo 10 y al Anexo II implica que la inadmisión se fundamenta en la consideración de que la estrategia presentada no reunía los requisitos exigidos como condición habilitante para concurrir a la convocatoria de ayudas europeas.

De esta forma, el PP denuncia que se iniciara la elaboración de la estrategia en fechas próximas al cierre del plazo, el 28 de febrero del pasado año, aprobándose el documento en un pleno extraordinario celebrado el día anterior, lo que pudo influir negativamente en el resultado final.

La pérdida de los fondos EDIL abre así un escenario de incertidumbre sobre el calendario y la financiación de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano y social de Rota en los próximos años.

Los proyectos pérdidos de un ambicioso Plan de Actuación Integral

La estrategia presentada por el Ayuntamiento de Rota dentro de los fondos EDIL contemplaba un ambicioso Plan de Actuación Integral (PAI) con intervenciones en patrimonio, cultura, vivienda, deporte y sostenibilidad. Entre los proyectos destacados figuraban el Centro de Interpretación de la Muralla Medieval, un nuevo Centro de Interpretación Turístico y Cultural en la calle Higuereta, actuaciones de conservación y puesta en valor en el Castillo de Luna, así como mejoras en la Biblioteca Poetas Andaluces y la rehabilitación del mercado central y la Torre de la Merced para reforzar la actividad turística y gastronómica en el casco histórico.

El documento también incluía iniciativas de carácter social y urbano, como la construcción de viviendas dotacionales para jóvenes y mayores, la regeneración de la barriada del Molino, el entorno del auditorio de la avenida San Fernando y la Zona Norte. A ello se sumaban la ampliación del Jardín Botánico Celestino Mutis, la instalación de placas solares en edificios municipales, nuevos espacios deportivos en el estadio municipal Antonio Pazos Puyana ‘Monago’, el Centro de Interpretación de los Corrales y el centro social juvenil cultural El Cortijo, orientado a ampliar la oferta de ocio para la población joven.