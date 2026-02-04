Varios ríos de la provincia de Cádiz están en serio peligro de desbordamiento

Foto de la pasada semana en el Guadalete, a su paso por la Barca de la Florida.

Varios ríos de la provincia de Cádiz corren serio peligro de desbordamiento después de las fuertes precipitaciones de las últimas horas. Según los datos actualizados de la situación de sus niveles en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo de la Junta de Andalucía, hay cinco de ellos en nivel rojo: el Hozgarganta, a su paso por Jimena; el Guadiaro, en Pablo Buceite; el Majaceite; el río Álamo, en el término municipal de Benalup-Casas Viejas; y el Guadalete, en la Barca de la Florida.

Los dos que más preocupan son el Hozgarganta, que ya se desbordó la pasada semana, y el Guadiaro, que han provocado el desalojo preventivo de zonas en Guadiaro, San Enrique y Sotogrande, ante el riesgo de desbordamiento del río y la proximidad al mar. El Guadalete, a su paso por zonas inundables de Jerez y su campiña también está cerca de su límite. Hay que tener en cuenta que en esa zona, entre la Junta de los Ríos y la Barca de la Florida, el caudal lleva muchísima agua porque va recogiendo lo que llega de otros riachuelos y todo lo que han ido soltando estos días los pantanos de Bornos y de Arcos, que desalojaron agua en previsión de la llegada de la tormenta Leonardo.

A las diez de la mañana, el Hozgarganta está a un nivel de 4,3 metros, con un caudal medio de 316,98 metros cúbicos por segundo de agua. Su nivel máximo histórico lo alcanzó hace unas horas al llegar a 5,43 metros, aunque, según informa la Junta de Andalucía, su tendencia es descender.

El Guadiaro, a su paso por Pablo Buceite, también baja con muchísima agua: 1239,55 metros cúbicos por segundo. Su nivel medio es de 5,50 metros, acercándose peligrosamente a su máximo histórico, que se produjo el 21 de octubre de 2018 (5,67 metros).

El que sí que ha superado este nivel máximo histórico es el Majaceite, que ha llegado a los 3,73 metros (la anterior marca estaba en 3,61 y databa del pasado 28 de enero de este mismo año). Actualmente baja con 379,21 metros cúbicos por segundo y lo peor es que su tendencia es seguir subiendo, por lo que corre serio peligro de desbordarse.

Lo mismo le ocurre al río Álamo en Benalup-Casas Viejas, que tiene un nivel medio de 7,27 y un caudal medio de 728,15 metros cúbicos por segundo. Está muy cerca de su nivel histórico (7,64) alcanzado el 14 de enero pasado.

Vecinos de zonas como la Barca de la Florida, en Jerez, están en vilo, ante la tendencia alcista del río, que baja con mucha fuerza y que empieza a desbordarse en algunas zonas bajas inundables. Ya la pasada semana hubo que desalojar a vecinos y los responsables municipales junto con la Guardia Civil preparan evacuaciones.

La situación es límite en varias comarcas de la provincia, sobre todo el Campo de Gibraltar, la Sierra, donde llueve mucho, y la campiña de Jerez. Habrá que estar muy atentos a la situación en las próximas horas.