Renfe vuelve a suspender los trenes entre Cádiz y Sevilla por las lluvias

Renfe vuelve a cancelar los servicios del tren de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla con el temporal como causa. Según aseguran en sus comunicaciones, las últimas lluvias han "afectado a la infraestructura y a la gestión operativa ferroviaria" haciendo imposible el tránsito. "La circulación permanece interrumpida sin posibilidad de medios alternativos", sostienen. En este caso, Renfe tampoco puede proveer de transporte por carretera.

Los servicios de Media Distancia llevan interrumpidos desde la semana pasada, cuando Leonardo irrumpió con fuerza en la provincia de Cádiz. Los últimos días no están siendo fáciles para el tráfico ferroviario, con un comportamiento anómalo en el sur de Andalucía por las repercusiones del accidente de Adamuz y que ahora se le suman los achaques en las vías por las lluvias. El Alvia de Cádiz con Madrid también se encuentra suprimido.

Los trenes entre Cádiz y Sevilla es la tercera en uso de los Media Distancia. En 2024, la usaron casi tres millones de pasajeros. Es un trayecto que para muchos es la principal forma de llegar al trabajo, sobre todo en sentido Sevilla. Por lo que la interrupción de la misma supone una dificultad considerable en la rutina.

Todos los trenes de Media Distancia afectados en Andalucía

La línea entre Cádiz y Sevilla, que también une con Córdoba y Jaén, no es la única afectada en Andalucía. Estas son las otras líneas que Renfe ha anunciado que suspende este 9 de febrero por imposibilidad de cubrir el trayecto:

AVANT Málaga–Granada

MD Sevilla–Cádiz

MD Sevilla–Córdoba–Jaén

MD Sevilla–Málaga

MD Antequera–Algeciras

MD Huelva - Jabugo (con alternativa de transporte)

Asimismo, en Sevilla, las líneas C3 y C1 hoy han continuado suspendidas. En cuanto a los Media Distancia a nivel andaluz, los servicios próximos a Córdoba circulan solo entre Palma del Río y Alcolea del Río. El Media Distancia Jaén-Madrid circula con un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Linares. Entre Linares y Madrid el recorrido se realiza en tren habitual. Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.