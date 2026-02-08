Vuelven a funcionar en Cádiz los trenes de Cercanías y el tranvía metropolitano, interrumpidos por el temporal

Vuelven los trenes a Cádiz tras cuatro días de servicio interrumpido debido a los temporales. Por lo menos ya se vuelven a poner en marcha las rutas de los Cercanías entre Cádiz y Jerez. Sin embargo, Renfe mantiene suspendido los viajes de Media Distancia y los de Largo Recorrido.

La reapertura de la línea de Cercanía va unida también a la del tranvía metropolitano que conecta Cádiz con San Fernando y Chiclana.

Según informa Renfe, desde este domingo la previsión de medios en uso es la siguiente:

Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba, en este caso afectado por el corte de la línea en Adamuz. A partir de ahí se continúa el servicio por carretera entre Villanueva y Córdoba por carretera. Sin embargo, Renfe no garantiza la continuidad hasta Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva. Esta medida afecta a la línea del Alvia entre Cádiz y Barcelona.

Se mantiene sin servicio los trenes de Media Distancia que unen Cádiz con Sevilla y Córdoba. Tampoco se llega a Jaén, interrumpidos por una serie de obras en el trazado.

Sí retornan los trenes de Cercanías entre Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Jerez y Aeropuerto. Y junto al mismo, el tranvía metropolitano.