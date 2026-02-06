Renfe mantiene suspendido el servicio de Cádiz aunque Adif tiene toda la red sin problemas para la circulación

Todos los servicios ferroviarios con llegada o salida desde Cádiz, hasta Madrid o Barcelona, se mantienen suspendidos este viernes, por tercer día consecutivo. Renfe justifica esta medida por la persistencia de las "condiciones meteorológicas adversas". Sin embargo, Adif, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, mantiene todo el trazado entre Cádiz-Jerez y Sevilla sin ningún problema para su uso, según indicaron fuentes del sector a este diario.

Así, se destaca que no hay incidencia alguna que pueda suponer la suspensión de la circulación. No pasa lo mismo con la conexión ferroviaria con el Campo de Gibraltar. Se indica en este sentido que, con la mejora este viernes de las condiciones meteorológicas en buena parte de la provincia, y especialmente allí por donde pasa el tren, los servicios ya podrían eestar funcionando. Fuentes ferroviarias mencionan que más allá de la prudencia, los trenes de Cercanías entre Cádiz y Jerez y los de Media Distancia, entre la Bahía y Sevilla, "podrían funcionar sin mayor riesgo". En este sentido, las mismas fuentes evidencia que dejando a un lado el estado del tiempo, el principal problema es el conflicto que mantiene Renfe con los maquinistas, que han convocado huelga reclamando más seguridad, con la ausencia de éstos en determinados servicios.