La provincia de Cádiz se promociona en Reino Unido e Irlanda de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación

La provincia de Cádiz se ha promocionado activamente como destino turístico en Reino Unido e Irlanda en la segunda quincena del mes de enero, periodo en el que el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha participado en dos acciones con profesionales del sector turístico en Leeds y Newcastle, y ha acudido a la Holiday World Show de Dublín, la feria turística de referencia en Irlanda.

Reino Unido e Irlanda son dos mercados importantes para la provincia de Cádiz, toda vez que de ambos países llegan cada año, en conjunto, más de 50.000 personas viajeras a la provincia. De hecho, en 2024 la visitaron 52.051 turistas procedentes de Reino Unido que completaron más de 350.000 pernoctaciones; y 5.188 personas viajeras procedentes de Irlanda que pasaron, de media, más de siete noches en alojamientos hoteleros de la provincia de Cádiz.

Las dos citas en el Reino Unido han sido impulsadas por la Oficina Española de Turismo en Londres y están orientadas a reforzar la presencia y el posicionamiento de los destinos españoles en el norte de Inglaterra, una de las principales áreas emisoras de público visitante hacia España. En esta ocasión, los encuentros con profesionales del sector turístico —en su mayoría, agentes de viajes— en territorio británico se han desarrollado en Leeds y Newcastle.

Para la provincia de Cádiz, estos espacios de trabajo revisten una especial importancia al celebrarse en ciudades desde las que Jet2 está abriendo nuevas rutas aéreas con el aeropuerto de Jerez de la Frontera, lo que supone una oportunidad estratégica para apoyar la conectividad, estimular la demanda desde nuevos mercados emisores hacia la provincia de Cádiz y maximizar el impacto de estas conexiones en el destino. El objetivo de esta acción, en la que ha participado activamente el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, ha sido incentivar la contratación y el incremento de la estancia media en la provincia de Cádiz, dar a conocer las novedades de la oferta turística provincial y reforzar el posicionamiento de Cádiz como destino competitivo, sostenible y atractivo durante todo el año, optimizando además los recursos promocionales a través de una acción conjunta bajo el paraguas de la marca España.

Por su parte, otra delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo ha asistido a la Holiday World Show de Dublín, la feria turística de referencia en Irlanda y uno de los principales escaparates de viajes para el público irlandés interesado en viajes, con una asistencia que supera las 40.000 personas y una amplia presencia de turoperadores, agentes de viajes y medios especializados. Su carácter mixto —profesional y de cara al público final— convierte a esta feria en un punto de encuentro estratégico para reforzar la imagen del destino y estimular la demanda hacia la provincia de Cádiz. Aunque el producto de golf ha estado especialmente presente por el interés del mercado irlandés en este segmento, la representación promocional de la provincia de Cádiz ha cubierto múltiples segmentos turísticos.

Para el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, acudir a Holiday World 2026 es especialmente relevante por la fidelidad del mercado irlandés, su creciente conectividad con Andalucía y su interés por los viajes de calidad, las experiencias auténticas y los destinos con buenas condiciones climáticas durante todo el año. Se da la circunstancia de que uno de los días de celebración de Holiday World 2026 se emitió en la televisión irlandesa un reportaje del conocido presentador anglosajón Michael Portillo sobre la provincia de Cádiz, lo que motivó el interés de numerosas personas visitantes y profesionales del sector, atraídas por los recursos turísticos y paisajes de la provincia que el presentador había ido mostrando en su reportaje televisivo. Estos recorrían desde las playas, los vinos de Jerez de la Frontera y la gastronomía provincial hasta las salinas y la autenticidad del destino, repasando igualmente su intensa relación con el mar.