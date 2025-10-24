La provincia de Cádiz crea 11.100 empleos en el tercer trimestre de 2025, según la EPA

La provincia de Cádiz creó en el tercer trimestre de este año 2025 en torno a 11.100 empleos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) para situar la ocupación en 487.600. La cifra, aunque resulta la más elevada del ejercicio, se aleja de la que arrojó el mismo trimestre del año pasado, cuando resultaron 492.700 ocupados, es decir, 5.100 más que ahora. Al menos, en lo que va de año, si se tienen en cuenta los números del último trimestre de 2024, se han originado 36.100 puestos de trabajo. Estos dígitos contribuyen, de cualquier forma, a que Andalucía lidere la creación de empleo en España.

Las estadísticas de julio a septiembre apuntan a una tasa de actividad del 55,20%. Ha crecido un 2,33% frente al periodo anterior. Sin embargo, se observa un descenso de ocupados respecto a los mismos meses de 2024 en este índice, que hace un año era del 56,17%, un punto por encima. Por sectores económicos, resalta que los servicios acaparen el 79,7% de la población ocupada, lo que refrenda la excesiva dependencia del turismo y la hostelería (aunque no sean todas las actividades profesionales recogidas en este conjunto) del mercado laboral gaditano. La construcción ocupa al 7,9%, mientras que la agricultura apenas llega al 2%. La industria da trabajo al 10,4%, un dato que está por encima de la media andaluza que es del 9,2%, con provincias destacadas como Córdoba que se anota un porcentaje de 14,6 y otras rezagadas como Málaga con un 5,9%.

En la comparación con la región, Cádiz se queda por debajo de la ocupación media que es del 57,86%, esto es 2,66 puntos menos. También ofrece cifras peores en cuanto al paro, que según la EPA es del 17,94% en este tercer trimestre en la provincia. Son 2,64 puntos más que Andalucía (15,27%). En números absolutos, hay 106.600 gaditanos desempleados. En la comunidad solo ha descendido en la provincia de Málaga (4,5%). En el segundo al tercer trimeste de 2025 ha aumentado este dato en 2.300 personas más sin trabajo, un 2,2%. Al menos se ha reducido respecto a los mismos meses del año pasado cuando eran 109.100 parados, y, por tanto, 2.500 menos (-2,2%).