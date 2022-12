Protesta de bomberos en Cádiz: El Consorcio condena los "métodos" y el "asalto" a la Diputación

El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha condenado "los métodos" utilizados en la manifestación de este miércoles, donde a modo de “asalto trumpista al Palacio de la Diputación de Cádiz se produjeron forcejeos, empujones a funcionarias y aporreamiento de puertas de distintas dependencias de esta entidad provincial, tratando de amedrentar y conseguir por la fuerza, lo que actualmente se encuentra en la mesa de negociación", según han manifestado en un comunicado.

Al terminar la manifestación convocada por las secciones sindicales CSIF, Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), los manifestantes han entrado en la Diputación, cuando se han producido momentos de tensión. "Evidentemente, los representantes sindicales que han optado por la confrontación, tienen todo su derecho a hacerlo, pero desde el Consorcio entendemos que no es el camino adecuado, primero porque estamos actualmente negociando estos aspectos y el propio Consorcio ha demostrado su predisposición al acuerdo, poniendo sobre la mesa un ambicioso plan para ampliar la plantilla del Consorcio", han incidido.

Desde el Consorcio señalan que desde los manifestantes, "que son un 20% de la plantilla", "se ha puesto de manifiesto por los sindicatos convocantes que la Presidencia del Consorcio ha engañado y mentido a los trabajadores de esta administración, lo cual es rotundamente falso y cuya única pretensión es la de posicionar con oscuras artes a los bomberos de la Provincia, para generar un clima de crispación totalmente ficticio".

"Durante las seis sesiones de la Mesa de Negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio se han llevado grandes avances y preacuerdos, como el incremento de 90 efectivos en la plantilla operativa del CBPC de forma escalonada hasta el año 2027, lo que supone más de un 17% sobre la actual plantilla, hecho insólito en los últimos años, especialmente, en esta época de crisis, donde los recortes están a la orden del día, esta administración apuesta por el servicio público de calidad, y su mejorar continua" afirman.

Compromiso de Diputación y los ayuntamientos

Según indican, la Diputación y los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes se han comprometido para financiar el incremento de 90 bomberos, "de manera que la Diputación incrementará su aportación para el año 2024 y 2025 en 1.650.000 € adicionales en cada una de la anualidades, mientras que los ayuntamientos financiarán otro tanto en los años 2026 y 2027. "La presidencia del Consorcio se comprometió en la última sesión de la mesa de negociación, celebrada el día 15 de diciembre, a informar y dar cuenta en la Junta General celebrada en el día de ayer, de la evolución y avances llevados a cabo en esta negociación, especialmente en lo tocante al incremento de plantilla". "Todos los consejeros de Diputación y de los distintos ayuntamientos allí presentes han quedado informados sobre los compromisos adquiridos".

"Esta oferta, al menos en principio, parecía válida por parte de la parte sindical, aunque en sus propuestas se solicitaban más recursos humanos, pero que supone un esfuerzo importantísimo y un incremento de plantilla sensible, más aún, en el contexto actual de crisis, pero suponía una clara apuesta por el servicio público, tanto desde la Diputación como desde los Ayuntamientos", opinan desde el Consorcio.

"Si bien, se generó por parte de los sindicatos CSIF-SAB-SBC una duda sobre la seguridad de la propuesta, solicitando la firma de un documento en el que se indicara que las cantidades aportadas fueran usadas para bolsa de horas (horas extras) mientras no se cubriera la plantilla, mezclándose temas que se corresponden con la RPT con el Acuerdo Regulador, lo cual, precisamente hace más difícil el avance en la negociación".

"No obstante, y como es obligación del Consorcio, seguimos apostando porque en esa Mesa podamos llegar a los máximos acuerdos posibles, pero intentar conseguir por la vía de la presión, lo que puede que no sea viable, ni legalmente, ni económicamente, no se nos antoja como la mejor opción".

