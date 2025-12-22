A prisión seis detenidos en Jerez tras desmantelar la Guardia Civil una guardería logística para narcolanchas

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una guardería logística del narcotráfico y se ha incautado de más de 3.600 litros de combustible destinadosa las EAV, Embarcaciones de Alta Velocidad, comúnmente conocidas como narcolanchas. Tal como han informado el Instituto Armado en una nota de prensa, se han intervenido 144 garrafas llenas, una furgoneta y 160 garrafas listas para su uso, todo ello en una nave industrial de Jerez.

Del mismo modo, seis personas han sido detenidas y ya han ingresado en prisión como responsables de los delitos de contrabando, tenencia e sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal".

Esta última actuación, desarrollada de manera conjunta por las Áreas de Investigación de Jerez y Chipiona de la Guardia Civil, ha permitido localizar una nave industrial desde "donde de manera muy activa se proporcionaba logística a las EAV dedicadas al narcotráfico". Así, los agentes interceptaron "una furgoneta que salía de la nave para realizar labores de abastecimiento".

En el registro practicado al vehículo se hallaron un total de 144 garrafas de combustible con un total de más de 3.600 litros de combustible. Sus dos ocupantes fueron arrestados. De manera inmediata, se procedió a la intervención de la nave industrial, donde se detuvieron a otros cuatro varones y se incautaron otras 10 garrafas llenas y 160 vacías.

A todos los detenidos se les imputan los delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal. Tras su paso por dependencias de la Guardia Civil de Jerez y la confección de las oportunas diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión para todos ellos.