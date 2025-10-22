La Policía Nacional incauta 15 toneladas de hachís en un camión en Sanlúcar

Por tierra, mar y aire. Así entra la droga en la provincia. Por más que la atención y los grandes titulares los acaparen habitualmente los alijos con monstruos marinos dotados de potentes motores, la realidad es que las venas del narcotráfico que recorren Cádiz transitan en todas direcciones. El último ejemplo se pudo comprobar este pasado martes en una operación de gran calado que, de momento, ha conseguido incautar 15 toneladas de hachís de gran calidad que viajaban ocultas en un camión.

La Policía Nacional llevaba meses investigando a esta organización y este martes se procedió a la explotación de la misma cuando varias personas pertenecientes a la red descargaban los aproximadamente 375 fardos de hachís, que habían llegado hasta la península desde Marruecos a través del puerto de Algeciras.

El camión donde viajaba la mercancía fue seguido hasta una conocida empresa de mármoles situada en Sanlúcar. Los agentes esperaron hasta que comenzaron a descargar y actuaron con rapidez, reduciendo a los implicados y realizando 14 detenciones de personas de diferente nacionalidad, marroquíes, españoles y de otros países europeos.

De momento la operación sigue abierta y no se descarta que haya más arrestos en las próximas horas.

La provincia de Cádiz tiene varias zonas críticas en el tráfico de drogas y una de ellas es la Costa Noroeste. Máxime desde el año 2018, cuando se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y las mafias asentadas en la comarca se fueron desplazando hacia otros lugares del litoral gaditano.

El éxito de operaciones como esta, donde se intenta actuar contra el núcleo duro de la organización, es más efectivo que el goteo incesante de incautaciones de hachís o cocaína, porque no hay que olvidar que también está entrando mucho polvo blanco sudamericano por el Bajo Guadalquivir.