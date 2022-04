Pleno de la Diputación de Cádiz: La bronca que empezó por una foto

Pese a que los plenos de la Diputación gaditana reina habitualmente un ambiente cordial, donde hay que echar la vista atrás para disputas destacadas entre los miembros de la Corporación, este miércoles la presidenta, Irene García, llamó la atención al diputado del PP Antonio Saldaña tras lo que consideró faltas de respeto e "insultos" a Javier Pizarro (PSOE) y Carmen Álvarez (IU). Y todo comenzó por una foto que la diputada de IU le hizo supuestamente a sus compañeros de Adelante -colocados detrás de Saldaña- y que el popular consideró que le estaba haciendo a él.

"Estaba fotografiando las caras felices de mis compañeros. Para fotografiarle a usted tendría que cambiar el semblante a más feliz, y a lo mejor le haría falta un par de amontillados", soltó en el siguiente punto Álvarez. Cuando intervino nuevamente, Saldaña dijo que "no iba a entrar en su aspecto personal ni en lo que usted necesitaría para cambiar esa cara que tiene", algo que fue reprimido por la presidenta, mientras el jerezano lamentaba que las referencias anteriores no hubieran tenido la misma reacción.

Pero es que también estas palabras se juntaron, en medio del debate político sobre lo que es el campo o no en la provincia de Cádiz, con otras sobre Javier Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules, que criticó al PP por mantener una pugna con Vox "para ver quién se viste más de campo" y de creer que cuando sale de Jerez "se va a hace 40 años". "En el campo vive bien usted- apuntó el del PP-. Yo no soy de una familia que hereda cargos, no soy terrateniente político, usted sí", le manifestó Antonio Saldaña

La presidenta Irene García, que afronta seguramente sus últimas semanas al frente de la Diputación para encabezar la lista del PSOE por Cádiz a las elecciones andaluzas, le instó a pedir disculpas por el "rosario de insultos familiares y personales". "No se lo voy a permitir, que toda la corporación incluso su compañeros de su grupo político se están moviendo por la incomodidad de sus palabras", cerraba el episodio.

El pleno de la Diputación gaditana aprobaba este miércoles un nuevo plan de cooperación local, el octavo, que supondrán 160 actuaciones en los municipios y unos 1.400 empleos. También, dentro de los asuntos de gestión, se hacían varias modificaciones presupuestarias, entre ellas dos para la ciudad de Cádiz para destinar 770.000 euros al edificio del antiguo instituto Rosario y al Congreso de la Lengua.

Más asuntos

En el debate político, que siguió con normalidad, salieron adelante la petición de una ejecución urgente de un programa especial de ayudas al sector agro-ganadero (de Andalucía x sí), de mejora de la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario, el arreglo de la carretera A-2304 que une Alcalá de los Gazules y Ubrique y un proyecto para la presa de Gibralmedina (PSOE); un programa extraordinario de vivienda social en la provincia de Cádiz y para un Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez (IU), apoyo a las personas con esclerosis lateral amiotrófica ELA (Ciudadanos), o solicitar al Gobierno de España la modificación legal necesaria para ampliar en veintiséis semanas los permisos de maternidad y paternidad para las familias monoparentales (PP).

Además, Adelante, a través de José María González Kichi, solicitó que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos laborales para empresas matrices y auxiliares, una auditoría en Navantia, e instar a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía a actuar frente a cada incumplimiento del convenio, auditando cada contrato realizado con las empresas que trabajan en el sector tras el último accidente laboral que le costó la vida a un trabajador del metal.