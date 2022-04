La Diputación de Cádiz da luz verde a un nuevo plan con 1.400 empleos y 160 obras

El rifirrafe que comenzó por una foto

Pese a que los plenos de la Diputación gaditana reina habitualmente un ambiente cordial, este miércoles la presidenta, Irene García, llamó la atención al diputado del PP Antonio Saldaña tras lo que consideró faltas de respeto a Javier Pizarro (PSOE) y Carmen Álvarez (IU). Y todo comenzó por una foto que la diputada de IU le hizo supuestamente a sus compañeros de Adelante -colocados detrás de Saldaña- y que el popular consideró que le estaba haciendo a él. "Estaba fotografiando las caras felices de mis compañeros. Para fotografiarle a usted tendría que cambiar el semblante a más feliz, y a lo mejor le haría falta un par de amontillados", le respondió en el siguiente punto Álvarez. Cuando intervino nuevamente, Saldaña dijo que "no iba a entrar en su aspecto personal ni en lo que usted necesitaría para cambiar esa cara que tiene", algo que fue reprimido por la presidenta, mientras el jerezano lamentaba que las referencias personales anteriores a su persona no hubieran tenido la misma reacción.

Pero es que también estas palabras se juntaron, en medio del debate político sobre lo que es el campo o no en la provincia de Cádiz, con otro rifirrafe con Javier Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules, que criticó al PP por mantener una pugna con Vox "para ver quién se viste más de campo" y de creer que cuando sale de Jerez "se va a hace 40 años". "En el campo vive bien usted- apuntó el del PP-. Yo no soy de una familia que hereda cargos, no soy terrateniente político, usted sí, yo no", le manifestó Antonio Saldaña. La presidenta Irene García le pidió que pidiese disculpas por el "rosario de insultos familiares y personales". "No se lo voy a permitir, que toda la corporación incluso su compañeros de su grupo político se están moviendo por la incomodidad de sus palabras", cerraba el episodio.