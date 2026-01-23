Los pasajeros del Alvia de Madrid tardaron más de doce horas en llegar a Cádiz y lo hicieron en autobús

La odisea que supone viajar en tren para los pasajeros de llegada o salida de Cádiz no es una cosa nueva, ni producto de los cambios en el servicio que se han tenido que realizar tras la tragedia de Córdoba. Llevamos años sufriendo un transporte público muy deficitario: falta de trenes, falta de más trayectos, precios elevado por la oferta escasa, retrasos y suspensiones.

El penúltimo caso se ha producido tras las modificaciones que ha tenido que introducir Renfe para mantener la conexión entre Cádiz y Madrid tras el corte de la línea en Adamuz (Córdoba). La empresa pública puso en marcha dos servicios, de ida y vuelta, con la capital aunque con la estación de llegada en Chamartín y no en Atocha, viajando todo el trayecto por la línea convencional o no por la de alta velocidad.

El Alvia hasta Cádiz del jueves debía salir a las tres y once de la mañana y llegar a la terminal gaditana a las once y dieciocho minutos. El tiempo de viaje ya es sustancialmente mayor al ir por vía convencional, lo que obliga a mantener una velocidad más baja que en la de alta velocidad una vez se sale de Sevilla.

Sin embargo, este tren, que salió de Madrid con unos minutos de retraso, se paró en la localidad madrileña de Ciempozuelos, y no volvió a funcionar a pesar de los intentos de los técnicos de Renfe. Así, en un primer momento se planteó el envío de un nuevo tren, aunque al final los pasajeros que venían de Madrid a Cádiz acabaron llegando en autobús a la ciudad en el entorno de las cinco de la madrugada, es decir más de doce horas después de salir de la capital.

Sin tren para ir de Cádiz a Madrid

Al estropearse, una vez más, el Alvia que iba a llegar a Cádiz, en la mañana de hoy no hay ningún tren preparado para cubrir el primer recorrido hasta Chamartín, y que debía salir pasadas las seis y media de la mañana. Debía ser el tren estropeado y no había tampoco ninguno de repuesto. Así que el pasaje, no muy numeroso estos días, fue desviado al Torre del Oro, que no une con Barcelona.

En Sevilla se hizo el primer transbordo en un tren hasta Córdoba. De allí el pasaje debía utilizar un autobús que les llevase hasta Villanueva de Córdoba, debido a que la línea está cortada por el accidente de Adamuz, hasta Villanueva de Córdoba, donde ya se cumplía la última etapa de otro largo vieja hasta Madrid.