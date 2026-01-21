El viaje en tren Cádiz Madrid tardará, al menos hasta el 2 de febrero, el mismo tiempo que el viejo Talgo de los años 80

El trayecto ferroviario entre Cádiz y Madrid se ha modificado de forma provisional, al menos hasta el próximo 2 de febrero, debido al trágico accidente de Córdoba.

El tren dejará de conectar con la vía de alta velocidad en Sevilla, hasta continuar así camino de Madrid-Atocha, como venía ocurriendo desde 1992, para volver a realizar todo el recorrido por la vía de ancho convencional.

Ahora, mientras que no se restituye la circulación en el tramo de la vía afectada por el accidente en Córdoba, los trenes a Madrid llegarán a la estación de Chamartín, sustancialmente más alejada del centro de la capital que Atocha. Son dos los trenes que funcionarán, uno en cada sentido. El primero que ha salido hoy desde Cádiz, a las seis y media de la mañana, ya circulaba, a mediodía, con una media hora de retraso. Ayer aún quedaban billetes a un precio de 44,50 euros, más bajo que el Alvia por la línea de alta velocidad.

El uso de la vía convencional, además de reducir el número de viajes, también supone incrementar el tiempo de duración de los mismos, oscilando entre las siete y las ocho horas de trayecto según sea de ida o vuelta.

Este largo viaje nos hace retroceder a los tiempos del Talgo. En 1987, antes de la puesta en marcha de la red de alta velocidad, el tren de Cádiz a Madrid, con parada término en Atocha, tardaba, sin retrasos, siete horas y quince minutos.