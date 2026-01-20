Emotivo recuerdo en el Teatro Falla de Cádiz a las víctimas del accidente de tren de Adamuz

Silencio y aplausos en el Falla en homenaje a las víctimas y familiares del accidente de tren de Adamuz

El Teatro Falla de Cádiz ha mostrado esta noche su respeto, recuerdo y apoyo a las víctimas y familiares del accidente de tren de Adamuz. La décima sesión de preliminares del COAC 2026 de este martes, con la que se retoma el concurso tras el parón en solidaridad por esta tragedia que ha afectado a tantos paisanos andaluces, ha comenzado con un minuto de silencio, que se ha roto al final con un aplauso del público asistente para mostrar su cercanía a todos los afectados.

La presentadora y periodista de Onda Cádiz, Miriam Peralta, ha leído antes unas emotivas palabras que representan el sentir de la ciudad de Cádiz y todo su Carnaval, que, como ha manifestado, "no es ajeno a la tragedia", y el lunes lo demostró guardando silencio por lo ocurrido, aplazando la novena función. "Es nuestro pequeño granito de arena, un silencio como muestra de dolor por el sufrimiento de tantas y tantas familias", leyó, "un silencio como muestra de respeto y de acompañamiento a las víctimas, a los heridos y a sus familiares":

Sobre el escenario, representantes de la fiesta y trabajadores del teatro han mostrado una pancarta: "Cádiz y su Carnaval con las víctimas y familiares del accidente de Adamuz". En nombre de la organización, se ha agradecido "a todas las personas, colectivos, agrupaciones, cantera, técnicos y personal del Teatro y al público asistente, porque juntos hicieron que se pudiera llegar a un acuerdo común y sensato para reprogramar el calendario del presente concurso y para permitir que el Carnaval, ayer, callara".

Las palabras de recuerdo y homenaje a las víctimas y familiares del accidente de Adamuz

El Carnaval, como saben, no es ajeno a lo que sucede en el mundo, a nuestro alrededor. Al contrario, el Carnaval precisamente se nutre y se alimenta de ello para convertirse después, durante un mes, y sobre las tablas de este escenario, en la voz del pueblo

Por ello el Carnaval no podía permanecer ajeno a la tragedia ferroviaria sucedida en la noche del pasado domingo muy cerca nuestra, en la localidad cordobesa de Adamuz

Y por ello el Carnaval al unísono quiso, cuando todo el país se levantaba conmocionado al conocer la terrible noticia, que ayer lunes el único protagonista sobre las tablas del Gran Teatro Falla fuera el silencio

El silencio como muestra de respeto y de acompañamiento a las víctimas, a los heridos y a sus familiares

Desde aquí, y en nombre de la organización, el agradecimiento a todas las personas, colectivos, agrupaciones, cantera, técnicos y personal del Teatro y al público asistente, porque juntos hicieron que se pudiera llegar a un acuerdo común y sensato para reprogramar el calendario del presente concurso y para permitir que el Carnaval, ayer, callara.

Es nuestro pequeño granito de arena, un silencio como muestra de dolor por el sufrimiento de tantas y tantas familias.

Hoy el concurso sigue. Y lo vamos a comenzar guardando, como muestra de dolor y respeto, un minuto de silencio por las víctimas y heridos del accidente de tren ocurrido en Córdoba.