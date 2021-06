Opositores gaditanos del turno libre de Justicia, "desamparados"

Opositores gaditanos del turno libre a los cuerpos generales de la Administración de Justicia se quejan de la poca asiduidad de las convocatorias, de la ausencia de bolsas con criterios unificados y sin fecha de apertura así como de la desigualdad en los méritos de los recientemente implantados concurso oposición entre los candidatos de turno libre y los interinos. Los afectados han decidido unirse a través de diferentes plataformas digitales (en Instagram y en Twitter) para "hacerse escuchar" y conseguir más fuerza en sus reivindicaciones.

"Desde aquí queremos denunciar la falta de sentido común y de unificación de criterios y plazos en las bolsas de interinos de las comunidades autónomas. Queremos que se establezcan convocatorias anuales en turno libre y que se organicen dos turnos separados, unos para opositores libres no interinos y otro para los que sí son interinos, de modo que no se pisoteen los derechos de ni ninguno de los dos colectivos. No podemos apostar por un futuro tan negro como el que vemos en el horizonte", dice Abraham, uno de los perjudicados.

"Tras sacrificar años de su vida entre cuatro paredes, en aislamiento social y con un estrés constante por las arduas rutinas de estudio de cualquier opositor, la situación de desamparo e injusticia de los opositores de, irónicamente, la Administración de Justicia, es lamentable", prosigue el opositor.

¿Os imagináis que después de años estudiando consigues más de 95 puntos sobre 100 en un examen de oposición? Deberías celebrarlo, ¿No? Pues en Justicia, con esas notas, NO NOS SIRVE DE NADA, porque hay gente que sacando 60 sobre 100 te quita la plaza #DefensaTurnoLibre — Plazaenjusticia #DefensaTurnoLibre (@justicia_plaza) June 10, 2021

Los procesos selectivos de los cuerpos generales de la Administración de Justicia se han convertido para los opositores de turno libre "en un callejón sin salida", aseguran los afectados agrupados en la plataforma. "Los candidatos del turno libre de los cuerpos generales de Gestión Procesal y Tramitación Procesal al proceso selectivo correspondiente a la OEP de 2017/2018 que se convocó a principios de 2019, siguen aún sin tomar posesión, y este retraso no es solo reprochable a la situación de pandemia. Los candidatos del cuerpo general de Auxilio Judicial también fueron convocados en 2019 e hicieron el examen el 17 de abril de 2021. Estamos hablando de dos años de incertidumbre, atrasos y desinformación tanto por parte del Ministerio de Justicia y como de los propios sindicatos, que han marcado un punto negro en la historia de las oposiciones de Justicia", critican.

Los procesos selectivos para Justicia no solo vienen convocándose cada dos años, sino que los procesos en sí mismos "se hacen eternos" en comparación con otras oposiciones, como la de guardia civil o Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), argumentan los integrantes del colectivo. "La dejadez y desinformación por parte del Ministerio y la indefensión y poca representación del turno libre por parte de sindicatos como CSIF, STAJ, SPJ y CCOO tras la implantación del desigual concurso oposición, han sido, entre otros, factores determinantes para la situación de desamparo que viven actualmente los opositores de turno libre".

"El Ministerio de Justicia ha favorecido descaradamente el acceso a interinos"

Tras la implantación del concurso oposición con plazas de estabilización de las OEP 2017, 2018 y 2019, motivada por la orden europea a España de rebajar la temporalidad en las administraciones, "el Ministerio de Justicia ha favorecido descaradamente el acceso a interinos en la fase de concurso proporcionándoles méritos desorbitados", afirma Abraham. "Esto ha dejado en esta última convocatoria 2017/2018, y probablemente la siguiente de 2019, a cientos de opositores no interinos sin una mínima opción a plaza, y eso aun haciendo una fase de oposición brillante, pero los méritos que pueden conseguir frente a los interinos son muy limitados".

Según miembros de la plataforma, "el concurso establecido es totalmente injusto para los opositores de turno libre frente a los interinos, pues los méritos otorgados a unos y a otros son irrisorios. El futuro no pinta mejor, pues la intención del Ministerio de Justicia es seguir en su línea de prorrogar el concurso oposición en las convocatorias venideras (2020, 2021 y 2022), mientras los sindicatos observan pasivamente".

Los opositores perjudicados consideran que implantar el concurso oposición como única herramienta para disminuir la temporalidad en la Administración arroja unos resultados muy deficientes. "El plan hace aguas por todos lados. Por una parte, en esta última convocatoria han quedado plazas desiertas en el cuerpo de Gestión Procesal en Andalucía, por lo tanto, serán cubiertas por interinos. Por otro lado, se da el caso de que hay candidatos que consiguen plaza en varios cuerpos, así, están en activo en una de ellas y quedan en excedencia en la otra. Esas plazas en excedencia serán cubiertas nuevamente por interinos. En definitiva, se sigue fomentando la interinidad".

Respecto a las bolsas de las comunidades autónomas, los afectados señalan que funcionan con criterios dispares no unificados, con intervalos de apertura de hasta 10 años. "Además, es habitual que las aperturas de las bolsas no coincidan con los periodos de examen y resolución de listas definitivas de aprobados, haciendo difícil justificar un aprobado para poder solicitar la inclusión en aquellas que tienen como requisito aprobar los exámenes. Esto ocurrió, por ejemplo, en la bolsa ordinaria de Justicia de Andalucía, que abrió a principios de 2020 y aún no se ha resuelto", lamentan.