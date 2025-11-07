Operación contra el narcotráfico en el río Guadalete: la Policía Nacional interviene 2 toneladas de hachís y un fusil de asalto AK-47

Intervenidos 2.000 kilos de hachís y un fusil de asalto AK-47 en una operación contra el narcotráfico en el río Guadalete

La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación contra el tráfico de drogas a gran escala que se desarrollaba a través del tramo navegable del río Guadalete. La investigación culminó con la intervención de 2.000 kilogramos de hachís, la incautación de un arma de guerra tipo AK-47 con cargador municionado y la recuperación de dos vehículos todoterreno sustraídos utilizados para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Así utilizan el Guadalete para abastecerse de droga

Durante las últimas fechas, los investigadores habían detectado un incremento de la actividad criminal en esta zona, donde embarcaciones neumáticas de entre 6 y 8 metros de eslora, equipadas con uno o dos motores, eran utilizadas para bajar el río hasta el mar y encontrarse en aguas abiertas con las denominadas Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV’s), cargadas con grandes cantidades de droga, principalmente hachís y, en algunos casos, cocaína.

Tras realizar el trasbordo de la mercancía en alta mar, las embarcaciones tipo goma regresaban por el río para alijar la droga en sus orillas, siendo posteriormente transportada en vehículos todoterreno 4x4 hasta las denominadas 'guarderías' o 'caletas', donde era almacenada antes de su distribución por España y otros países europeos.

Ante el conocimiento de este 'modus operandi', la noche del 1 al 2 de noviembre se estableció un amplio dispositivo policial con el objetivo de detectar embarcaciones sospechosas que pudieran salir o regresar por el cauce del río Guadalete.

Sobre las 03:00 horas del 2 de noviembre, los agentes detectaron tres embarcaciones neumáticas subiendo el río cargadas con fardos presumiblemente de hachís, así como dos vehículos todoterreno que se dirigían hacia una zona de alijo. Tras realizarse el desembarco de la droga, los agentes siguieron a los vehículos hasta una finca situada en Jerez, identificada como 'guardería' de la droga, y otra finca donde se ocultaban los 4x4, que resultaron ser vehículos sustraídos.

Detenido un hombre de Jerez

Con la correspondiente autorización judicial del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Jerez de la Frontera, se practicaron entradas y registros en ambas fincas, logrando intervenir 2.000 kilogramos de hachís, un fusil de asalto AK-47 con su cargador municionado, y dos vehículos Land Cruiser sustraídos.

Estos últimos contaban con un sistema instalado de extintores con tubo dirigidos a la parte trasera, diseñado para expulsar polvo y dificultar la persecución policial durante las fugas.

Como resultado de la operación, fue detenido un hombre natural de Jerez, quien fue trasladado a los calabozos de la Comisaría Local de Jerez. El detenido pasó a disposición judicial en la mañana del 4 de noviembre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez en funciones de guardia.