Descubren tres plantaciones de marihuana en Sanlúcar ocultas en invernaderos de tomates

El auge del cultivo de marihuana en los últimos años en Cádiz está provocando, por un lado, un aumento de la actividad vigilante de las fuerzas de seguridad, pero también un mayor ingenio por parte de los que se dedican a cultivar este tipo de sustancias para ocultar sus plantas. A principios de octubre la Guardia Civil localizó una plantación de marihuana bajo una granja de pavos en Sanlúcar, que precisamente usaba el olor y el ruido de este tipo de explotaciones avícolas para ocultar el olor característico de la marihuana y también el ruido de los aparatos eléctricos que se emplean en estas plantaciones.

La Policía Nacional ha desmantelado ahora tres plantaciones de marihuana, igualmente en Sanlúcar y de nuevo ocultas en un lugar insospechado: invernaderos dedicados aparentemente al cultivo de tomates. Los invernaderos mantenían una actividad comercial normal pero dedicaba una parte de sus instalaciones al cultivo ilícito de marihuana.

Plantas de 'maría' entre tomates en Sanlúcar

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en la zona de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, en la que se han desmantelado tres plantaciones de marihuana camufladas en invernaderos dedicados aparentemente al cultivo de tomates. La intervención se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas responsables del mantenimiento y cuidado de las plantaciones.

Los invernaderos mantenían una actividad comercial normal, destinada al cultivo de tomates. Sin embargo, una parte de las instalaciones se empleaba para el cultivo ilícito de marihuana. Para evitar ser detectados, los responsables ocultaban las plantas entre otras de gran porte y envergadura, que servían de barrera visual y térmica.

Los investigadores lograron identificar y localizar las tres plantaciones tras una exhaustiva labor de seguimiento y análisis. La marihuana cultivada en este tipo de estructuras presenta un mayor desarrollo y rentabilidad, lo que convierte los invernaderos en un recurso muy atractivo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Una vez finalizados los correspondientes atestados policiales, los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Sanlúcar de Barrameda.