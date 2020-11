El sacerdote isleño Rafael Vez Palomino, ex párroco de Conil, no está dispuesto a rendirse en el enfrentamiento particular que mantiene desde hace años con el obispo de Cádiz y Ceuta e incluso no descarta ahora demandar a monseñor Rafael Zornoza Boy por la vía penal en defensa de su honor.

Esta opción se ha abierto después de que concluyera sin acuerdo alguno el acto de conciliación entre ambas partes propuesto por el propio sacerdote Rafael Vez y que se llevó a cabo el pasado jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz.

La conciliación fue instada por el cura de San Fernando con objeto de que monseñor Zornoza rectificara unas acusaciones en las que, según Rafael Vez, desde el Obispado se le acusaba a él de haber difundido falsedades y maledicencias precisamente contra personas cercanas al prelado. Esas supuestas acusaciones fueron difundidas el 17 de julio en la página web del Obispado de Cádiz y Ceuta y al día siguiente en varios medios de comunicación, como por ejemplo Diario de Cádiz, siempre según la versión de Rafael Vez.

En aquella información del 18 de julio pasado este periódico hacía referencia a que la Santa Sede respaldaba al obispo de Cádiz en su polémica con el cura Vez y rechazaba el recurso que el párroco isleño había presentado contra una primera amonestación contra él dictada por el prelado. A partir de ahí se inició un proceso canónico contra Rafael Vez que actualmente está pendiente de juicio.

Según ha podido conocer este periódico el acto de conciliación del jueves, al que no acudió monseñor Zornoza, finalizó sin avenencia ya que ninguno de los representantes del obispo quisieron dar explicaciones o realizar algún tipo de matización.

A partir de ahora todo apunta a que el sacerdote Rafael Vez emprenderá acciones judiciales por la vía penal en defensa de su honor.

De ser así, el enfrentamiento entre el sacerdote y el obispado se trasladaría a los Juzgados de lo Penal y transcurriría en paralelo al proceso que se desarrolla en el ámbito de la justicia eclesiástica. En esta causa el párroco de Santa Catalina de Alejandría de Conil está acusado por el promotor de justicia ad casum de haber causado daños morales al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, "de forma contumaz y deliberada" con sus críticas continuas realizadas tanto en público como a través de las redes sociales.

Este fiscal eclesiástico propuesto por el propio obispo solicita que el ex párroco de Conil sea apartado como profesor del Seminario y como canónigo de la Catedral y que sea suspendido de manera temporal del ejercicio del ministerio sacerdotal.