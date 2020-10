El sacerdote Rafael Vez Palomino, natural de San Fernando pero que tuvo su último destino en Conil, ha causado daños morales al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, "de forma contumaz y deliberada" con sus críticas continuas realizadas tanto en público como a través de las redes sociales. Esto es al menos lo que opina Rafael Rabasco Ferreira, presbítero, abogado rotal y promotor de justicia ad casum nombrado por decreto del propio obispo.

Rabasco, que asume lo que en la Justicia ordinaria sería el papel del Ministerio Fiscal, ha culminado ya su escrito acusatorio en el que solicita para Rafael Vez la privación perpetua de los oficios de profesor en el Seminario y de canónigo de la Catedral de Cádiz, así como la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal por el tiempo de la pena que le sea impuesta. Del mismo modo, reclama la retirada de todos sus comentarios y críticas contra el obispo vertidas en las redes sociales así como que pida públicamente perdón al propio Zornoza.

El promotor judicial reclama estas sanciones porque considera que Rafael Vez ha cometido seis supuestos delitos, cuatro contra la ley canónica y dos más contra la ley divina. En concreto, y según se detalla en una extensa demanda que alcanza los 108 folios, los cuatro delitos contra la ley canónica sería por un crimen de falsedad, otro de desobediencia a la autoridad eclesiástica, un tercero que sería por impedir o condicionar la libertad y ejercicio de la potestad o ministerio y un cuarto delito que consistiría en suscitar odio en los súbditos contra el obispo e inducirles a la desobediencia.

En cuanto a los dos delitos contra la ley divina, este fiscal eclesiástico entiende que el sacerdote Rafael Vez ha vulnerado dos de los diez mandamientos, en concreto el octavo (no dirás falsos testimonios ni mentirás) y el quinto (no matarás). Aclara este presbítero y abogado rotal que el Catecismo contempla una segunda acepción para este concepto del 'no matarás', consistente en ocasionar la muerte espiritual de alguien a través del escándalo.

Considera este promotor judicial que en los últimos años, y en especial a lo largo de 2019, Rafael Vez Palomino ha causado daños al obispo de Cádiz y Ceuta "de forma contumaz y deliberada" con una serie de críticas que entiende que este sacerdote isleño ha realizado en los medios de comunicación (sobre todo algunas publicaciones digitales), a los propios alumnos del Seminario y a través de sus redes sociales, tanto de carácter personal como a través del facebook de la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría, en Conil, que fue su último destino.

Por ello, buena parte de la demanda se apoya en la recopilación de parte de estos comentarios vertidos supuestamente por este sacerdote y por algunos de sus seguidores en esas redes sociales, así como referencias a frases y lemas vertidos contra el obispo en las concentraciones de apoyo a Rafael Vez que tuvieron lugar meses atrás tanto en Conil como en Cádiz.

Este escrito de acusación forma parte del proceso interno abierto por el Obispado contra Rafael Vez, que será juzgado por el Tribunal Eclesiástico de Cádiz en primera instancia.

Rafael Vez Palomino, que a lo largo de más de dos décadas ha ejercido su labor pastoral en varias localidades gaditanas como por ejemplo Puerto Real, San Fernando o Conil, fue apartado este mismo año como párroco de Santa Catalina de Alejandría, una decisión que originó muchas muestras de apoyo hacia él tanto de la feligresía de Conil como de algunas autoridades. En julio pasado Rafael Vez fue destinado como capellán al Hospìtal de Puerto Real a tiempo completo.