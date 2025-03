Niña Pastori y su 'Cai' hacen vibrar el Oratorio de San Felipe de Cádiz en el Día de la Provincia

"Siempre te hemos querido - aseguraba Almudena Martínez, dirigiéndose a la artista que hoy ha recibido el reconocimiento de Hija Predilecta de la Provincia, Niña Pastori-, pero hoy un te queremos un poco más". La presidenta recordó los más de 30 años de profesión que acumula Niña Pastori, que lleva pisando escenarios desde los 8 años y que, con tan sólo cuatro más, recibiría el espaldarazo de Camarón. María Rosa García García, Niña Pastori, ya fue reconocida por la provincia hace doce años, cuando obtuvo en 2013 una de las medallas de Diputación. Este año celebrará el 19 de marzo como Hija Predilecta de Cádiz, tras haber recogido el galardón esta mañana en el Oratorio de San Felipe, bajo la misma cúpula en la que se proclamó la Constitución del Doce.

"Pienso que este es un lugar perfecto para un premio así -reconocía la artista momentos antes del acto oficial-. Si a nivel personal, este galardón supone muchísimo, yo creo que aún más grande es para tu familia; en mi caso, para mis padres, que no pueden estar más orgullos. Para mi madre, por supuesto, es que tenían que habérmelo dado mucho antes, pero es que ella es así".

"No importan los Grammys (el último disco de Niña Pastori, por poner un ejemplo, le suponía su sexto Grammy Latino), o los premios, o la trayectoria internacional, Niña Pastori -resumía Almudena Martínez- nunca ha olvidado el sitio en el que ha nacido y, de hecho, como decía hace poco, conforme más años cumple más consciente es del significado que tiene el haber crecido en Cádiz". El reconocimiento de Pastori por parte de Diputación se une al de otros nombres preeminentes de la música, como los de Paco de Lucía, Alejandro Sanz o Manuel Alejandro: "Y aún somos poquitas mujeres predilectas -decía la artista-, ojalá seamos más".

"SIEMPRE ME HE SENTIDO UNA PRIVILEGIADA POR HABER NACIDO EN LA ISLA"

Así canta 'Cai' Niña Pastori, Hija Predilecta de la provincia / Diputación de Cádiz

"¿Voy a intentarlo sin gafas, vale?", susurraba NIña Pastori, antes de desarrollar un discurso fuertemente ligado a lo que fue su infancia: "Nací en San Fernando, en la calle del Boquete, después nos mudamos a la calle Cádiz, después al barrio de La Pastora, cerca del castillo de San Romualdo, cerca del puente Zuazo. Vi cosas muy bonitas que repetiría sin lugar a dudas un millón de veces más si volviera a nacer -señalaba-. Soy la única niña después de cuatro hermanos, así que he sido una mujer fuerte porque no me quedó otro remedio".

"Perdóname, papá -continúo- pero tengo muchas más vivencias con mamá que contigo: en mi época, eran las madres las que partían en bacalao; los padres paseabais por la casa de tanto en tanto. Aunque me parezco mucho a ti, y tengo muchas cosas tuyas: la prudencia, la puntualidad y el tener paciencia en la vida. Mi madre no tenía ninguna de esas cosas, pero de ella aprendí otras. Me decía que cogiera los caracoles más gordos y blancos, y a los chiquititos los dejara; arrancaba una mata de hinojo y otra de poleo y comíamos en casa los mejores caracoles. También me enseñó a mariscar: No hables, me decía, que los cangrejos se asustan".

"Siempre me he sentido una privilegiada por haber nacido en La Isla. Recuerdo como si fuera hoy la luz tan bonita que entraba por el balcón de mi casa -rememoró Pastori-. El aire fresquito del poniente en la casa; la playa de La Casería, Torregorda, Conil, La Barrosa, Camposoto ... En el Cerro, comiendo piñones, castañas y nueces; en las Canteras de Puerto Real; en las tertulias flamencas; en la feria, amaneciendo, comiendo churros; en Semana Santa con mi Nazareno; en Medina comprando alfajores; en las ventas de nuestros pueblos comiendo venao; en las calles jugando al elástico con mis amigas mientras mi madre ensayaba el mismo repertorio de siempre para llevar algo más a casa... ¿Cómo no me voy a sentir una privilegiada?".

Y en nombre de todos esos recuerdos, que no han dejado de acompañarla, Niña Pastori cerró la cita con el tema que todos murmuramos nada más escuchar los acordes, su Cai. Cádiz es una tierra -admitía Rosa García- que ofrece mucho "para ser feliz".