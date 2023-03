Desde hoy y hasta el 7 de mayo este periódico publicará todos los domingos una entrevista con los presidentes, coordinadores o portavoces provinciales de las ocho formaciones políticas que tienen una implantación más o menos generalizada en todo el territorio gaditano, es decir, Podemos, Adelante, AxSí, Ciudadanos, Vox, IU, PP y PSOE. El objetivo es acercar la visión que tiene cada partido de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Esta serie la inaugura la que es desde el año pasado portavoz provincial de Podemos, Ascensión Ruiz, nacida en el barrio de La Viña de Cádiz en 1969 pero asentada desde hace muchos años en Puerto Real. En esta ciudad es concejala desde 2019 y este año debuta como candidata a la Alcaldía.

–Si yo fuera militante de Podemos estaría deseando que llegaran unas elecciones generales pero me daría mucha pereza preparar unas municipales.

–¿Y por qué piensa eso?

–Pues porque les veo un partido con mucha carga ideológica, que forma parte del Gobierno del país pero que tiene poca representación municipal al menos en esta provincia. ¿No les cuesta mucho más movilizar a su militancia para unas municipales que para unas generales?

–No, qué va. La militancia de Podemos está muy concienzada para las elecciones de mayo. Es verdad que somos un partido con una ideología muy marcada pero también es verdad que somos el partido del municipalismo llevado al extremo. Las políticas de Podemos que se hacen arriba son las que antes se han puesto en práctica en las ciudades. Cómo gestionar el dinero público o la gestión de los servicios públicos, apostando por la municipalización y no por la externalización... esas son políticas que venimos logrando en los ayuntamientos, tanto si estamos en el gobierno como desde la oposición.

–Es decir, que usted defiende que se pueden aplicar políticas ideológicas desde los ayuntamientos.

–Pues claro. Es que es necesario que la ideología entre en los ayuntamientos. Nosotros no queremos entrar en las instituciones por gusto sino para hacer políticas que permitan cambiarle la vida a mejor a la gente. Aquí en Puerto Real, por ejemplo, tenemos a unas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que están explotadas por una empresa externa y no pueden hacer un buen servicio. Eso pasa también en otros municipios. Y nosotros estamos peleando para que el Ayuntamiento municipalice ese servicio y se quede con esas trabajadoras, respetando sus derechos. Eso es ideología, como también lo es nuestra apuesta por la participación ciudadana. Creemos que las decisiones importantes las debe tomar el pueblo a través de las asambleas de barrios y que eso sea vinculante.

–En muchas ciudades gaditanas un elector de izquierdas se encontrará el 28-M con papeletas de Podemos, de IU, de Adelante y puede que de algún partido localista del mismo signo. ¿Eso es un fracaso de la izquierda?

–Puede que sí, porque eso hace ver que no hemos sabido alcanzar ese consenso necesario para que la gente no tenga que elegir entre nosotros. Ojalá solo hubiera una papeleta en la izquierda, pero también es justo que se respeten todos los sentimientos y todas las siglas.

–¿Y por qué, a su juicio, ese elector debería decantarse por elegir la papeleta de Podemos?

–Pues porque todos los logros sociales que se han aplicado en este país en los últimos tres años han partido de Podemos. El escudo social, el ingreso mínimo vital, el incremento del salario mínimo... todo. Además, si durante la pandemia el PSOE hubiera estado gobernando solo, posiblemente Pedro Sánchez hubiera hecho lo mismo que hizo Rajoy y hubiera protegido a los bancos y a los poderosos. Pero no fue así porque gracias a Podemos, un partido que no le debe nada de nada a los bancos, no se dejó tirada a la gente y se evitó la hecatombe protegiendo a la clase trabajadora gracias a los ERTEs, Que el elector piense en quién le ha ayudado, en quién ha empujado para que tengamos abonos gratuitos en el tren y en quién está luchando ahora por esa nueva Ley de Vivienda tan necesaria y que el PSOE tiene paralizada.

–¿En cuántos municipios de la provincia va a haber una confluencia entre Podemos e IU?

–Todos los círculos locales de Podemos han tenido libertad para negociar posibles confluencias con IU. El objetivo estaba claro: donde se dé esa confluencia, adelante, pero donde no se dé, tampoco había que forzar nada porque presentaríamos candidaturas de Podemos. A día de hoy esa confluencia con IU se ha dado ya en la ciudad de Cádiz, bajo el nombre de Izquierda Gaditana, y se ha cerrado también en Rota. Y yo confío en que podamos cerrar acuerdos parecidos en El Puerto y en Puerto Real. En estas dos últimas ciudades estamos a la espera de la llamada de IU, porque es nuestro socio preferente. Nosotros ya tenemos listas nuestras candidaturas de Podemos pero queremos que IU nos llame primero para negociar un acuerdo bilateral y luego para abrirlo a otros partidos, colectivos y la sociedad civil. Yo me levanto todos los días pensando ‘hoy va a ser el día en que me van a llamar’, pero nada. Esa esperanza no la pierdo.

–Pero, ¿qué ha pasado entre Podemos e IU? ¿Tanto se enfriaron las relaciones tras las elecciones andaluzas del año pasado?

–No, no es eso. Es que somos personas y las relaciones no siempre son fluidas. En un pueblo nos podemos llevar muy bien, como por ejemplo ha pasado estos últimos cuatro años en Puerto Real, y a lo mejor en el pueblo de al lado eso no existe por lo que sea. Creo que IU tiene una manera de hacer política muy diferente a la de Podemos. No es que sea mejor o peor, sino distinta. Nosotros hacemos una política más adaptada a los nuevos tiempos. A veces discrepamos sólo en la forma de hacer las cosas.

–¿Y en qué municipios habrá candidatura en solitario de Podemos?

–Huy, en muchos. Hablo de memoria: Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Jerez, Sanlúcar, Rota, El Puerto, Puerto Real, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil... Seguro que se me olvida alguna más. Pero, vamos, que estaremos en todas las ciudades grandes y en casi todas las medianas de esta provincia, donde en el último años hemos crecido mucho en militancia y en implantación.

–La diferencia con respecto a 2019 está en la disgregación de Adelante. ¿Cuántos votos pueden quitarles?

–No sabría decirle porque tampoco tienen mucha implantación. Es mucho más el ruido que hacen. Nos puede quitar algún voto pero no creo que sean demasiados.

–Adelante no quiere negociar candidaturas de consenso con Podemos e IU excepto en la ciudad de Cádiz, donde buscan mantener la Alcaldía. ¿Le sorprende esa actitud?

–Sí, pero es que no entiendo lo que están haciendo Teresa Rodríguez y compañía. Por un lado dicen que le han dado libertad a su gente en los territorios cuando eso no es cierto. Un ejemplo lo tenemos en Cádiz donde su candidato a la Alcaldía (David de la Cruz) parece que está por la labor de la confluencia pero creo que no tiene el apoyo de la cúpula de su partido. No sé que tienen en la cabeza pero creo que en Adelante están muy debilitados. Y los veo además muy rencorosos, como si aún no hubieran pasado página de la ruptura en el Parlamento andaluz que se produjo la pasada legislatura.

–¿Y habrá acuerdos en la izquierda tras el 28-M de cara a las investiduras en los ayuntamientos?

–Quiero pensar que sí porque nuestro objetivo común es intentar que la derecha no llegue a los ayuntamientos para que no apliquen sus políticas antisociales.

–Y, por lo que usted detecta en la calle, ¿viene una ola de votos para la derecha parecida a la de las elecciones andaluzas?

– Eso parece o eso dicen, porque la verdad es que la gente está muy asustada. Pero mi corazón y yo queremos pensar que eso no va a suceder. Quiero pensar que la gente no quiere que les gobierne un partido como el PP que en la Junta de Andalucía quiere ahora que paguemos por ir al médico, lo que es un completo despropósito, y que quiere privatizar todos los servicios públicos que tenemos.

–El pasado 8 de marzo se hizo viral un vídeo en el que la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, le reprendía a usted por la postura de Podemos ante la ley del 'sólo sí es sí'. ¿Esa confrontación con el PSOE se va a mantener durante toda la campaña? ¿Cómo son esas relaciones con los socialistas en otros municipios?

–Desgraciadamente el PSOE de Puerto Real no es el mismo PSOE del resto de la provincia y del Estado. El PSOE de Puerto Real tiene la peculiaridad de que tiene a Elena Amaya, que es una señora que no entiende lo que son las actitudes demócratas. Lo que se vio en el vídeo del 8-M, en el que esta señora intenta acallarme y en el que se pone a gritar porque no le gusta lo que estoy diciendo, es su modus operandi en todos los plenos. Cuando no le gusta lo que estás diciendo, te corta el micrófono y siempre tiene que quedar por encima de todos. Son cuatro años con muchas faltas de respeto por su parte. Eso dice muy poco de ella y del PSOE, que la sigue manteniendo. Afortunadamente eso no pasa en otros municipios y ahí está el caso cercano de San Fernando, donde su alcaldesa, también del PSOE, sí tiene un trato exquisito con mis dos compañeras concejalas. Dicho todo esto, también hay otras posturas del PSOE que no entiendo, como cuando hace escasas semanas votó en el Congreso de los Diputados en contra de que el Gobierno aumentara su inversión en los astilleros de la Bahía, al igual que va a hacer en Cartagena y Fene. La proposición no de ley de Podemos salió adelante pese al incomprensible voto en contra del PSOE. Los socialistas no soportan que otro partido pida algo tan básico como que haya más inversiones y más carga de trabajo en nuestros astilleros.

–¿Ha tenido que dar muchas explicaciones en la calle por la polémica ley del 'sólo sí es sí'?

–Se lo explico y se lo explicaré a todo el que me pregunte y todas las veces que haga falta. Y les diré que es una ley buena, que protege como nunca a las mujeres y que incluso ha recibido el apoyo de Europa. Y les diré que evidentemente nosotros no queremos ver a violadores por la calle. Eso es demagogia y eso es lo que me dijo la alcaldesa de Puerto Real. Aquí el problema ha estado en que unos jueces han aplicado de manera torticera una ley en contra de la voluntad del legislador. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que los militantes de Podemos tenemos que contar a nuestros vecinos.

–Dígame un municipio en el que crea usted que Podemos va a dar la sorpresa el 28-M... y no vale que diga Puerto Real.

–Pues mire, estamos muy fuertes por ejemplo en Los Barrios. No sé si dará para ganar pero creo que creceremos bastante.