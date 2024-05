Estos son los municipios con playa de Cádiz más baratos para comprar una vivienda

El precio de la vivienda en Cádiz continúa subiendo sin que por el momento se pueda ver dónde estará el tope. Según el análisis de precios de la web inmobiliaria idealista, el precio medio para la compra del metro cuadrado en la provincia se situó en abril en 1.835 euros, casi un punto porcentual más que en marzo y un 6,8% más que hace un año. Además, la evolución ha sido creciente en lo que llevamos de año, con un diferencia de +1,6% respecto a los precios de enero de este año.

Sin embargo, aún con los precios muy altos, hay quien no renuncia a adquirir una vivienda en la provincia para poder disfrutar de Cádiz al completo. Además, y con el verano ya a la vuelta de la esquina, especialmente es la costa la que se convierte en objeto de deseo de los hipotéticos propietarios.

Una buena opción para aquellos que busquen sol y playa es alejarse de los núcleos más demandados para encontrar precios más atractivos. De hecho, en el informe de precios de abril de idealista, hay municipios de costa cuyo precio medio por metro cuadrado está por debajo de la media provincial.

Las zonas de costa más baratas de Cádiz

En la zona del Campo de Gibraltar, Algeciras y La Línea registran los precios más bajos por metro cuadrado de toda la provincia, con 1.147 y 1.269 euros respectivamente. En el caso de Algeciras, y aunque en la localidad también han crecido los precios, estos están teniendo una evolución mucho más sostenida a lo largo de los años. De hecho, la diferencia con septiembre de 2008, en pleno apogeo inmobiliario, es de apenas 400 euros.

La Línea también está experimentando un crecimiento muy suave de sus precios de unos años para acá. En una década, los pisos apenas se han encarecido 270 euros por lo que también es un municipio costero a tener en cuenta.

Si preferimos mejor la costa atlántica de la provincia, Puerto Real y San Fernando pueden ser grandes opciones, con precios que se sitúan de media en 1.602 y 1.556 euros por metro cuadrado para la compra respectivamente. Los precios de Chiclana, que también es un atractivo turístico de la provincia importante por sus playas, también están por debajo de la media provincia: según idealista, en 1.702 euros en el mes de abril. En la Bahía de Cádiz, la capital se dispara con 2.827 euros y también El Puerto, debido en gran parte a barrios de alto poder adquisitivo como Vistahermosa que desvirtúan los precios del municipio al no aparecer por separado en los listados de precios. Esto no ocurre con Sotogrande por ejemplo (2.965 €/m2), que no altera los precios de San Roque, muchos más bajos.

En el otro extremo del ranking tenemos las localidades costeras más caras, con Zahara de los Atunes a la cabeza con un precio medio de 3.781 euros/metro cuadrado. Además, el caso de Zahara es muy representativo del boom turístico que vivida toda la costa gaditana en unos años. La vivienda se ha encarecido en esa zona en más de 1.200 euros en apenas 12 años. El precio máximo en la serie histórica de idealista lo alcanzó en diciembre de 2023 con 3.953 euros/metro cuadrado.

Tarifa también supera con creces los 3.000 euros por metro cuadrado, 3.633 euros según los precios de abril, con una evolución muy similar a la experimentada por Zahara de los Atunes.

En la Costa Noroeste, Rota marca el máximo con 2.488 euros/metro cuadrado y en la Janda, Conil, con 2.909 euros.