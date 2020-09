La Operación Balmis también contó con la participación activa de la Fuerza de Protección (Fupro), que actuó en puntos diversos del país, la Flotilla de Aeronaves y con cinco buques dispuestos para actuar en un plazo no superior a 24 horas: el buque anfibio portaaeronaves Juan Carlos I, los buques de asalto anfibio Castilla y Galicia –los tres con base en Rota–, además de los buques de aprovisionamiento de combate Cantabria y Patiño, ambos con base en Ferrol.

"No hay palabras para agradecer la implicación de las Fuerzas Armadas. España tiene una deuda de gratitud con vosotros por vuestro esfuerzo", dijo la ministra ante el micrófono antes de subrayar, en clave más local, que los andaluces en general y los gaditanos en particular "tienen que saber que tienen unas Fuerzas Armadas entregadas y preparadas para ayudar en todo momento" .

Sin brote de Covid en unidades de la Armada

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus no ha originado hasta la fecha ningún brote de contagios en unidades de la Armada. Desde el Cuartel General de la Flota se asegura que los casos de contagios que ha habido en militares han tenido su origen en el exterior de sus instalaciones y han sido además muy contados. Lo que sí ha hecho el coronavirus en estos meses ha sido ralentizar aunque no suspender los ejercicios de adiestramiento de la Fuerza. El último ejemplo son los ejercicios Fibex, que se están realizando ahora con los buques atracados y no en la mar, a diferencia de en años anteriores.