"El Ministerio de Defensa no ha querido solidarizarse con estas viudas"

El recorrido judicial del accidente del Hoyo del Manzanares, donde fallecieron cinco militares, dos de ellos infantes de Marina del TEAR, y otros tres infantes resultaron heridos terminó de cerrarse este mes de junio con el auto del Supremo donde desestimaba el recurso de las víctimas al archivo del caso. Doce años después está prescrito aunque el Tribunal incluía una novedad que apoyará a las víctimas a la hora de pedir al Ministerio de Defensa una indemnización por responsabilidad patrimonial, algo que aún no han recibido pese al tiempo transcurrido.

"La ministra de Defensa se solidariza con unos dejando a otra viudas en el olvido", ha lamentado el letrado del colegio de Cádiz Jesús Blanco, que defiende a una de las viudas y heridos gaditanos de esta explosión que han seguido con la lucha por conocer la verdad de lo que ocurrió en 2011, cuando se produjo el accidente mientras se desarrollaba un ejercicio de adiestramiento en desactivación de explosivos antes de iniciar una misión en el Líbano, y a raíz del homenaje a las víctimas que prepara para el jueves Defensa.

Y es que el Supremo reconoce una actuación negligente en algún momento cuando hasta ahora se había hablado de hecho accidental o un acontecer desgraciado. "Al respecto no podemos estar de acuerdo. Una cuestión es que no se haya determinado quién o cómo haya actuado de forma imprudente y otra distinta decir que no ha habido actuación negligente alguna", apunta en su decisión el tribunal, que se hace preguntas que no se han podido resolver en la instrucción y que considera de todas maneras que "carece de sentido en la actualidad examinar si procedería o no practicar las pruebas que la parte recurrente reclama" ya que han prescrito en todo caso.

Sin respuesta

Así, el siguiente paso de este abogado será pedir al Ministerio de Defensa la responsabilidad patrimonial, a la que ya abrió las puertas el Tribunal Territorial Primero en su archivo del caso, hace más de un año, donde señalaba dar cuenta a la ministra de Defensa por si a la vista de los hechos probados, "consideraba pertinente iniciar los trámites legales pertinentes para la posible indemnización a las víctimas por los daños sufridos en el accidente investigado , por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración".

Pero, hasta el momento no han obtenido respuesta alguna, según critica su abogado, apuntando los "desprecios y desplantes" ante las víctimas. "Parece que la solidaridad la aplica por parcelas y no querido solidarizarse con estas viudas, con lo que ha sido todo menos justa", insiste en estos días en el que el Ministerio de Defensa celebrará un homenaje "a todos los militares heridos en acto de servicio durante su tiempo en el cargo, que suena a campaña electoral". Blanco asegura además que en otros casos se han reconocido indemnizaciones a través del Consejo de Ministros y "aquí parece que han estado escondidos".

Blanco quiere aprovechar para lanzar una reflexión y "es que más que homenajear a los heridos se debería fijar más en eliminar las causas concretas y a las carencias en el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales para evitar que sigan ocurriendo estos sucesos por los que se han perdido vidas".