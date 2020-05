La Lotería vuelve a repartir suerte dos meses despúes con la Primitiva y el Euromillones

Los sorteos de Loterías del Estado volverán la próxima semana con la reanudación del juego de la Primitiva y el Euromillones. Si nada se tuerce, lo previsto es que desde el lunes se vuelva a jugar, de momento a estos dos sorteos, al entrar más del 72% de la población española en la fase 1 tras la última decisión del Gobierno que deja sólo a Madrid, Barcelona y zonas de Castilla León en fase 0.

Aunque, entre las medidas de la desescalada se contemplaba ya la apertura de las administraciones, la Organización Nacional de Lotería y Apuestas del Estado (ONLAE) pospuso la vuelta al estar apenas el 51% de los españoles en esa fase, a expensas de que este sábado se produjeran cambios con la entrada de más territorios. Ahora, se sumarían más con lo que el lunes 18 de mayo se pondría a la venta todos los juegos activos. Se sortearían, en la semana del 18 al 24 de mayo, la Primitiva y el Euromillones y los sorteos de Bonoloto y el Gordo de la Primitiva se reiniciarán en la semana del 25 al 31 de mayo.

En cuanto a la Lotería Nacional volvería a ponerse a la venta el día en que se inicie la venta de juegos activos y los sorteos se reanudarán el 11 de junio de 2020.

Las administraciones, cerradas por estado de alarma del COVID-19, ya podían abrir con la llegada de la primera fase de plan de Gobierno para llegar a la nueva normalidad pero al no haber en marcha sorteos la mayoría no lo han hecho.

En cuanto a la ONCE, aún no tiene fecha prevista. La organización trabaja ya en el diseño de una campaña de formación e información para sus vendedores, así como la dotación de elementos de higiene y protección suficientes para recuperar la venta de sus productos con seguridad, tanto para ellos como para las personas que adquieren sus tradicionales cupones y otros productos de lotería. Todos los agentes vendedores son personal laboral de la ONCE y se incorporarán cuando las condiciones de seguridad "sean absolutas", han explicado desde la organización.