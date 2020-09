Laura López Racero tiene 25 años y su vida era como la de cualquier otra chica de su edad. Pero el pasado 31 de agosto, en un segundo, todo cambió para ella.

Esta joven de Sanlúcar ha querido difundir su historia a través de las redes sociales, creando mediante sus amigas un perfil público específico para ello: Laura STAY Strong. Allí, Laura dice que quiere contar su nueva historia "porque si, porque me apetece, porque quiero y deseo que llegue a muchas personas y que mis palabras ayuden así como a mi me ayuda escuchar otras historias".

Relata que todo empezó el 31 de agosto de 2020, un día que se despertó como cada mañana e hizo lo mismo que cualquier otra jornada. Por la noche, su novio la recogió del trabajo para ir a celebrar el cumpleaños de una amiga en su casa. "cenamos entre risas y quise reposar un pelín la barriguita llena de mi comida preferida en la hamaca, y en esa milésima de segundo que me fui a sentar, me llevé conmigo el muro donde estaba sujeta la puñetera hamaca, se desprendió conmigo, partiéndose en dos encima de mi cuerpo, dejándome boca arriba en el suelo y fue ahí, en ese mismo instante, cuando supe que mi cuerpo no reaccionaba, quise mover mi cuerpo, imaginaba mis piernas volando y el mundo se me paró", narra la joven, asegurando que sentía que se moría.

Fue trasladada al Hospital Puerta del Mar. En el perfil de Facebook creado por sus amigas cuenta que estuvo toda esa noche sola "pensando en mi familia en una sala llena de enfermos con mil ruidos, tenia pesadillas en los momentos que cerraba los ojos, cuando me di cuenta tenía los dos brazos llenos de 'cables' vías , goteros, escuché como me partían la ropa con tijeras, nunca me había sentido tan vulnerable". Tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica y dice que "ahora tengo asumido que es proceso largo, muy largo, pero si queda una pizca de esperanza, voy a ir a por todas, no me voy a rendir".

Laura ha sufrido una lesión medular grave que le ha dejado sin movimiento la mitad inferior de su cuerpo. La joven hizo un llamamiento en las redes sociales para que alguna persona le cediera un piso en Cádiz a sus padres, con el objetivo de que pudieran estar más cerca de ella. Y ahora que va a ser tratada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ha creado una plataforma solidaria para que las personas que lo deseen, puedan hacer donaciones para poder hacer frente a todos los gastos que se le presentarán a ella y a su familia, como "rehabilitación privada, domicilio para la familia en Toledo, tratamientos, adaptaciones y un sinfín de necesidades nuevas que no están al alcance económico de una familia media", según se expone en la plataforma.

Sanlúcar, el pueblo donde reside Laura, se está volcando para recaudar fondos, haciendo sorteos y vendiendo pulseras, camisetas y mascarillas. Ella ha transmitido su agradecimiento por los mensajes de apoyo que está recibiendo, las donaciones altruistas, las personas que están comprando "todo lo que esta gente loca está vendiendo y sorteando para pagar mis tratamientos. A toda la gente que dona cosas para esos sorteos, los que están donando bizum, al crowdfunding solidario, a mi familia, a mis amigos… de verdad muchas gracias, os estaré eternamente agradecida", ha manifestado la joven en sus redes sociales.