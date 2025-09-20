El jefe de la Armada se muestra optimista en contar con un portaviones y habla sobre el relevo de los 'Harrier'

El jefe del Estado Mayor de la Armada junto a la ministra de Defensa y otros mandos en la Escuela de Suboficiales en San Fernando esta semana.

El jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, se ha mostrado este viernes optimista sobre la posibilidad de contar en el futuro con un portaviones convencional capaz de operar aviones de combate de última generación cien por cien de fabricación española. "No lo dudo", ha respondido rotundo al ser preguntado sobre este asunto en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, aunque luego ha matizado que al menos espera que en un alto porcentaje sea de fabricación nacional.

El AJEMA ha explicado que el objetivo del estudio de viabilidad encargado a Navantia para la construcción de ese portaaviones, que podría estar inspirado en el Charles De Gaulle francés, es comprobar si esta empresa es capaz de satisfacer los requisitos de la Armada, algo que cree perfectamente posible. No obstante, ha precisado que también la Armada tendrá que disponer del personal para dotarlo en su caso. Y al respecto, ha recordado que las previsiones es contar con 1.600 efectivos más de aquí al 2030.

La Armada plantea la adquisición de nuevas capacidades en el marco del aumento de la inversión en el sector de la defensa y ha publicado el documento 'Armada 2050' y Navantia, con Puerto Real y San Fernando, aspiran a ser parte de estos planes futuros. Esta misma semana se conocía el encargo de dos nuevos BAM que se harán en la factoría de Puerto Real. El portaviones podría beneficiar a Puerto Real, en 'competencia' con Ferrol, donde se construyó el portareonaves Juan Carlos I, que ahora se está sometiendo a una importante renovación en los astillos puertorrealeños.

Trabajando en la alternativa para los 'Harrier'

Actualmente, la marina española cuenta con el Juan Carlos I, con base en Rota, que es un buque anfibio portaeronaves - lleva a cabo operaciones de desembarco en tierra desde el mar-, no un portaviones convencional, aunque puede operar helicópteros y aviones de ala fija. Desde allí despegan y aterrizan los AV8B Harrier, los cazas de la Armada, que han alargado su ciclo de vida hasta final de esta década pero que tendrán que ser relevados por un nuevo modelo. Hasta ahora se apuntaba a los aviones americanos F-35, pero Defensa los ha descartado, con lo que la marina se podría quedar sin arma aérea en pocos años.

El AJEMA ha señalado en este foro que se está trabajando en la alternativa y, mientras se toma una decisión, la postura es "cuidar" esas aeronaves para alargar su vida operativa lo máximo posible que, en un escenario optimista, podría ser el 2032, lo que sería alargar algo el plazo previsto hasta ahora.

Entre tanto, habrá que tratar de comprar aviones americanos e italianos, "no para volarlos", sino para disponer de repuestos, ha dicho. "Ahora mismo no estamos en buen momento, pero a lo mejor mañana si para tener el relevo", ha señalado