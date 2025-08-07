Defensa descarta comprar cazas F-35 estadounidenses para sustituir a los Harrier de la Armada

El Ministerio de Defensa ha descartado adquirir aviones caza F-35 estadounidenses para sumar a la flota aerea de las Fuerzas Armadas y ha preferido apostar por las alternativas europeas como el Eurofighter o el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS). Así se lo han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio que dirige Margarita Robles después de que este miércoles, el diario 'El País' adelantase la decisión del Ejecutivo de aparcar definitivamente esta opción.

Los F-35 eran los llamados -y así se ha venido afirmando hasta ahora- a sustituir a los Harrier AV8 de la Armada, con base en Rota, que han alargado su ciclo de vida hasta final de esta década, hasta 2030, pero que tendrán que ser relevados por un nuevo modelo. El modelo estadounidensese es el único que, al igual que las actuales aeronaves de la Novena escuadrilla, cuentan con el despegue y aterrizaje vertical posible para poder operar desde el buque anfibio portaeronaves Juan Carlos I, con lo que la marina española se podría quedar sin aviones de ala fija, una de las herramientas que da sentido a la composición del Grupo de Proyección de la Flota, hasta la llegada de otro reemplazo

La Armada tendría que esperar entonces a su futuro primer portaviones convencional, que le abriría mayores posibilidades para esta capacidad. El pasado junio se conoció que ya ha encargado a Navantia un informe de viabilidad sobre la construcción de este portaviones que quiere que se asemeje al Charles de Gaulle francés, buque insignia de la Marina francesa y que tendría capacidad para hasta 30 aeronaves. Quizás esta decisión de prioridad a su futura construcción, de la que pudiera beneficiarse los astilleros de la Bahía de Cádiz.

Según explicaba en la noticia, desde el ministerio ya se habían iniciado contactos preliminares para la compra de los aviones estadounidenses. El pasado mes de abril, el Gobierno aprobó un plan de cerca de 10.500 millones de euros para destinar a la seguridad y la defensa con el objetivo de alcanzar ese 2% del Producto Interior Bruto (PIB) con el que se ha comprometido. Sin embargo, la decisión de que el 85% de estos fondos se inviertan en Europa se considera incompatible con adquirir un modelo estadounidense como pieza clave de la aviación de combate.

Parece que alargar el ciclo de vida de los Harrier no entra en los planes, ya que las únicos ejércitos que lo venían utilizando hasta ahora, EEUU e Italia, lo están retirando, lo que sería un problema para el mercado de piezas y recambio y se dejaría de tener el apoyo de los diferentes programas combinados que establecieron los Estados Unidos, Italia y España.

Hace unas semanas, cuando Trump presentó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el acuerdo arancelario entre ambos, ya evidenció su intención de que Estados Unidos sea el mayor proveedor de material de Defensa pues en ese pacto se incluyo también el compromiso de la UE de adquirir una "enorme" cantidad de equipo militar norteamericano. "Han acordado comprar una gran cantidad de equipo militar. No sabemos cuál es esa cifra, pero la buena noticia es que fabricamos el mejor (armamento) del mundo", fueron las palabras de Trump.

Planes del arma aérea la Armada

La Armada se encuentra en plena renovación de su arma aérea. Hace sólo unos días llegaban a la Base de Rota los nuevos helicópteros NH-90, que darán vida la nueva Décimocuarta escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves y que ha llevado a importantes otras en las instalaciones gaditanas. También creó la Duodécima, con helicópteros Airbus H135 , sustituyendo a la Sexta. Además, la Décima Escuadrilla, que opera el Sikorsky SH-60B, tiene previsto renovarse desde finales de 2025, incorporando la evolución del SH-60B: el MH-60.

La intención es también poder renovar los aviones, las escuadrillas de ala fija. Así, quiere hacerse con los Cessna Citation de Cuarta Escuadrilla por un avión de características similares, preferentemente de fabricación europea, y los Harrier, que de momento queda a la espera tras aparcarse que la sustitución sea por los F-35.

Por otro lado, y hablando de la flota, para los próximos 15 años, la Armada, además del ansiado portaviones, se contempla la modernización de media vida de las fragatas F-100, los buques de asalto anfibio tipo LPD y los cazaminas MCM. Además se plantea contar con 8 nuevos patrulleros costeros y dos nuevos BAM. Ya se anunció la construcción de dos buques hidrográficos costeros y un oceánico. También está anunciado un buque de aprovisionamiento logístico.

Pero, además de eso, entre las necesidades están un buque de investigación oceánica, un BAM AIG (buque de inteligencia), un petrolero de flota, seis corbetas EPC (las corbetas en las que Navantia está implicada dentro de un consorcio europeo), otras dos F-110 (aparte de las cinco ya encargadas y que se construyen en Galicia), dos submarinos s-80 (correspondientes a una segunda fase, tras los cuatro primeros que se construyen en Cartagena); siete buques conectores, dos nuevos LHD (portaaeronaves), tres buques nodriza (LXX) y seis cazaminas MCM.

Lo que sería también muy posible es que la base de ese portaviones fuera la Base naval de Rota, a donde tienen previsto llegar las F110 y donde está en marcha los planes de ampliación de sus muelles para seguir aumentando su capacidad.